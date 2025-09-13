Жителям Латвии обещают вернуть по 2 тысячи евро: это реально?

«Сейчас в социальных сетях широко обсуждается вопрос о возврате денег за электричество, которые якобы незаконно взыскивались с жителей Латвии в течение нескольких лет, и вроде бы вернуть должны по 2 тысячи евро каждому.

Не могли бы вы рассказать подробнее, о чем идет речь, и что делать, чтобы получить назад свои деньги?»

Согласно информации, размещенной сайте на tiesiskums.lv, речь идет об инициативе одноименной общественной организации - попытаться вернуть жителям Латвии платеж за КОЗ (компонент обязательной закупки), который взыскивали с пользователей электроэнергии с 2005 по 2023 г.г.

Tiesiskums.lv объединяет ряд известных латвийских адвокатов; в настоящее время представители организации ездят по городам Латвии, где разъясняют, почему, по их мнению, платеж КОЗ был незаконным и, следовательно, подлежащим возврату.

Такие форумы уже прошли в Лиепае, Юрмале, Валмиере, Вентспилсе, Екабпилсе, Даугавпилсе и Резекне. Участникам встреч предлагается подписать с Tiesiskums.lv договор цессии, чтобы организация могла действовать от лица конкретного пользователя.

По словам представителя организации, присяжного адвоката Артиса Стуцки "Чтобы инициатива оказалась успешной, очень важно, чтобы как можно больше жителей выразили желание вернуть необоснованно взысканные с них средства КОЗ. Чем больше договоров будет подписано, тем выше вероятность, что государственным институциям придется положительно отреагировать на данную инициативу".

Страдали, разорялись — но платили...

В Tiesiskums.lv поясняют, что платеж КОЗ в принудительном порядке взыскивался со всех латвийских потребителей электроэнергии в течение 18 лет; по предварительным расчетам, КОЗ вносили примерно 40 000 юридических лиц и 920 000 домохозяйств.

Схема КОЗ была введена для финансирования производства возобновляемой энергии и когенерации: государство гарантировало более высокую закупочную цену тем производителям электроэнергии, которые получили от Минэкономики лицензию на производство электроэнергии в рамках обязательной закупки. Разница между рыночной и гарантированной закупочной ценой и должна была покрываться за счет платежа КОЗ – естественно, из кошельков потребителей электроэнергии.

КОЗ составлял примерно 20–35% от основной суммы счета.

Местному бизнесу это нанесло огромные убытки и серьезно ослабило его конкурентоспособность по сравнению с аналогичными предприятиями в соседних странах, а кое-кого даже привело к банкротству: ведь латвийским коммерсантам приходилось платить за электроэнергию примерно на 30% больше, чем их коллегам в других странах.

Сильно пострадали и простые латвийцы, особенно небогатые, поскольку приходилось переплачивать не только за КОЗ, но и за товары первой необходимости, изрядно подорожавшие из-за введения КОЗ.

18-летний период КОЗ завершился неожиданно – после жалобы нескольких латвийских производителей в Европейскую комиссию на недобросовестную конкуренцию. Там жалобу рассмотрели и признали, что схема КОЗ была введена с нарушениями. Позже «несправедливым по отношению к жителям режимом, направленным на поддержку интересов отдельных лиц» назвали КОЗ и латвийские политики.

Сколько? Где? Когда?

Озвученная в публичном пространстве сумма в 2000 евро не случайна. По подсчетам Tiesiskums.lv, если платеж КОЗ в среднем составлял 10 евро, то общая сумма, подлежащая возврату, для конкретного пользователя (физического лица) может даже превысить 2000 евро. Но, конечно же, это очень условно, поскольку каждый случай индивидуален.

Подать заявку на возврат средств, уплаченных в рамках КОЗ, может любое физическое или юридическое лицо, у которого в период с 2005 по 2023 год был заключен договор с одним продавцов электроэнергии, из работающих в Латвии. Срок подачи заявки – до 1 октября этого года.

С позиции власти

Представители СМИ задали вопрос главе министерства климата и энергетики Каспарсу Мелнису, что он думает об инициативе организации Tiesiskums.lv по возврату переплаченных денег КОЗ:

– Если организации удастся доказать незаконность этого платежа, то, очевидно, его придется вернуть – и жителям, и коммерсантам.

При этом министр выказал сомнения, что результат окажется положительным, намекнув, что могут быть нюансы: дескать, дьявол кроется в деталях. И что пока он просто «с интересом смотрит» на предпринимаемые адвокатами действия в этом направлении.