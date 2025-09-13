Baltijas balss logotype
Жителям Латвии обещают вернуть по 2 тысячи евро: это реально?

Наша Латвия
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Жителям Латвии обещают вернуть по 2 тысячи евро: это реально?
ФОТО: bb.lv

«Сейчас в социальных сетях широко обсуждается вопрос о возврате денег за электричество, которые якобы незаконно взыскивались с жителей Латвии в течение нескольких лет, и вроде бы вернуть должны по 2 тысячи евро каждому.

Не могли бы вы рассказать подробнее, о чем идет речь, и что делать, чтобы получить назад свои деньги?»

Согласно информации, размещенной сайте на tiesiskums.lv, речь идет об инициативе одноименной общественной организации - попытаться вернуть жителям Латвии платеж за КОЗ (компонент обязательной закупки), который взыскивали с пользователей электроэнергии  с 2005 по 2023 г.г. 

Tiesiskums.lv объединяет ряд известных латвийских адвокатов; в настоящее время представители организации ездят по городам Латвии, где разъясняют, почему, по их мнению, платеж КОЗ был незаконным и, следовательно, подлежащим возврату. 

Такие форумы уже прошли в Лиепае, Юрмале, Валмиере, Вентспилсе, Екабпилсе, Даугавпилсе и Резекне. Участникам встреч предлагается подписать с Tiesiskums.lv договор цессии, чтобы организация могла действовать от лица конкретного пользователя.

По словам представителя организации, присяжного адвоката Артиса Стуцки "Чтобы инициатива оказалась успешной, очень важно, чтобы как можно больше жителей выразили желание вернуть необоснованно взысканные с них средства КОЗ. Чем больше договоров будет подписано, тем выше вероятность, что государственным институциям придется положительно отреагировать на данную инициативу".

Страдали, разорялись — но платили...

В Tiesiskums.lv поясняют, что платеж КОЗ в принудительном порядке взыскивался со всех латвийских потребителей электроэнергии в течение 18 лет; по предварительным расчетам, КОЗ вносили примерно 40 000 юридических лиц и 920 000 домохозяйств. 

Схема КОЗ была введена для финансирования производства возобновляемой энергии и когенерации: государство гарантировало более высокую закупочную цену тем производителям электроэнергии, которые получили от Минэкономики лицензию на производство электроэнергии в рамках обязательной закупки. Разница между рыночной и гарантированной закупочной ценой и должна была покрываться за счет платежа КОЗ – естественно, из кошельков потребителей электроэнергии.

КОЗ составлял примерно 20–35% от основной суммы счета.

Местному бизнесу это нанесло огромные убытки и серьезно ослабило его конкурентоспособность по сравнению с аналогичными предприятиями в соседних странах, а кое-кого даже привело к банкротству: ведь латвийским коммерсантам приходилось платить за электроэнергию примерно на 30% больше, чем их коллегам в других странах. 

Сильно пострадали и простые латвийцы, особенно небогатые, поскольку приходилось переплачивать не только за КОЗ, но и за товары первой необходимости, изрядно подорожавшие из-за введения КОЗ.

18-летний период КОЗ завершился неожиданно – после жалобы нескольких латвийских производителей в Европейскую комиссию на недобросовестную конкуренцию. Там жалобу рассмотрели и признали, что схема КОЗ была введена с нарушениями. Позже «несправедливым по отношению к жителям режимом, направленным на поддержку интересов отдельных лиц» назвали КОЗ и латвийские политики.

Сколько? Где? Когда?

Озвученная в публичном пространстве сумма в 2000 евро не случайна. По подсчетам Tiesiskums.lv, если платеж КОЗ в среднем составлял 10 евро, то общая сумма, подлежащая возврату, для конкретного пользователя (физического лица) может даже превысить 2000 евро. Но, конечно же, это очень условно, поскольку каждый случай индивидуален.

Подать заявку на возврат средств, уплаченных в рамках КОЗ, может любое физическое или юридическое лицо, у которого в период с 2005 по 2023 год был заключен договор с одним продавцов электроэнергии, из работающих в Латвии. Срок подачи заявки – до 1 октября этого года.

С позиции власти

Представители СМИ задали вопрос  главе министерства климата и энергетики Каспарсу Мелнису, что он думает об инициативе организации Tiesiskums.lv по возврату переплаченных денег КОЗ: 

– Если организации удастся доказать незаконность этого платежа, то, очевидно, его придется вернуть – и жителям, и коммерсантам.

При этом министр выказал сомнения, что результат окажется положительным, намекнув, что могут быть нюансы: дескать, дьявол кроется в деталях. И что пока он просто «с интересом смотрит» на предпринимаемые адвокатами действия в этом направлении.

#полезно знать
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
  • БТ
    Бесс Толковый
    13-го сентября

    Не указан по возврате, процент годовых? А вдруг ещё по тыще каждому?

    25
    5
  • A
    Aleks
    13-го сентября

    Я вот что не пойму.,,Крёстным отцом КОЗ,,является Кариньш и его подельники,включая и Ашераденса. Богатели они и их подконтрольные бизнесмены.Т.е есть группа лиц,которая заработала влегкую 2 млрд евро,но возвращать должно государство?! Парламентская комиссия,естественно,виноватых не нашла. Ещё б она нашла ,если на кону 2 млрд.И где тот КНАБ и его начальник?!

    134
    4
  • Д
    Дед
    Aleks
    13-го сентября

    Крестный отец Шкеле, он еще при строительстве замка светы, предлагал ввести налог на эл-во а виде обязательной компоненты. Кстати, и выплаты КОЗ шли как раз к крестникам Шкеле, который и организовал какой то там Veju park, который от имени государства выдает лицензии на признание "зеленым" и достойным субсидий. Даже, если вы обложитесь солнечными батареями и гидроэлектростанциями, без Veju parka субсидий не получите.

    22
    1
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Aleks
    14-го сентября

    КНАБ ДАВНО В ДОЛЕ... ПОСМОТРИТЕ, НИ ОДНОЙ АДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ. КАК НЕ СТРОЙКА, ТАК ЗОЛОТАЯ!!!!! ИСПОЛНИТЕЛИ ВОЛИ НАРОДА, СОВЕРШЕННО ОБНАГЛЕЛИ .... НУ О ТОМ, ЧТО НАРОД ИМ НЕ НУЖЕН И ГОВОРИТЬ НЕ НАДО.

    4
    1
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Aleks
    14-го сентября

    Гнать в три шеи надобно этот сброд. Не понимаю, почему все иолча проглатывают всё, что 32 года творит это варьё!!!!!! Стая воров, обваровывающая свойже народ!!!!! Они всем скопом должны сидеть в тюрьме.....

    2
    1
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Aleks
    14-го сентября

    Гнать в три шеи надобно этот сброд. Не понимаю, почему все иолча проглатывают всё, что 32 года творит это варьё!!!!!! Стая воров, обваровывающая свойже народ!!!!! Они всем скопом должны сидеть в тюрьме.....

    2
    1
  • Е
    Ехидный
    13-го сентября

    конечно вернут !!! а потом догонят и еще раз вернут !!!!

    80
    2
  • Д
    Дед
    13-го сентября

    Не очень понятно заявление министра. То есть решение европейского суда признавшим КОЗ незаконными уже не авторитет для латышского суда. То, что выплатят я тоже не очень верю, но повод Латвии в очередной обос..аться и показать всю демократичность латышско-фашистского режима, а также справедливость и законность латышского суда безусловно есть и подавать стоит. В статье не отражено главное- сколько это будет стоить для подающего, и в случае, если ничего не получится, сколько будут должны подателям за их услуги.

    69
    3
  • JB
    Janis Berzin
    13-го сентября

    "период КОЗ завершился после жалобы нескольких латвийских производителей в Европейскую комиссию" - если бы местные буржуйчики не не возмутились, пожаловались, то податное население до сих пор платило, радостно помахивая красно -бело-красными тряпками, засунутыми населению во все дырки на теле. Мораль: можно безнаказанно облагать любыми поборами, податями народишко. Тем более что пропаганда из всех утюгов рассказывает о сплочении (грабителей и ограбляемых) пред лицом страшного внутреннего/внешнего врага.

    60
    2
  • П
    Процион
    13-го сентября

    Миллиону плательщиков вернуть по 2 тысячи € — это 2 миллиарда. Теперь сами подумайте, насколько реальны такие выплаты. Подумали? Вот то-то и оно. Так что поберегите свои время и нервы и не озадачивайтесь всякими глупостями.

    56
    12
  • A
    Anim
    Процион
    13-го сентября

    А кто сказал, что вернут всем? Кто подаст в суд на незаконность поборов - тем и вернут после решения СУДА. Для этого адвокаты всё это и организовали в виде коллективного иска, для этого нужно заключить договор. За свою работу адвокаты получат по 20% с каждого возврата, а 80% получите вы. А пенсионерам и учителям и вовсе по 100% вернут.

    6
    6
  • A
    Aleks
    13-го сентября

    Латвия,которая живёт в долг и не знает,как платить по кредитам,вернет деньги жителям...Лучшая попытка юмора,которую я слышал за последнее время...😀

    109
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    13-го сентября

    Ворьё никогда не возвращает украденного, только если под угрозой физического воздействия не совместимого с жизнью.

    36
    2
Видео