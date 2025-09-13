Синоптики рассказали о погоде на выходные дни в Латвии

В субботу в Латвии ожидается облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Местами в течение дня небо прояснится. В отдельных регионах Курземе и Видземе возможны кратковременные дожди. Ожидается слабый и умеренный юго-восточный, южный ветер, температура воздуха составит +18...+21 градус.

В Риге днем в основном будет облачно, утром возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в столице не превысит +19...+20 градусов.