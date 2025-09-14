Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что же нам с ними делать? Нелатышам неинтересно содержание общественных СМИ 25 2508

Наша Латвия
Дата публикации: 14.09.2025
BB.LV
Что же нам с ними делать? Нелатышам неинтересно содержание общественных СМИ
ФОТО: LETA

Неизвестные лингвистической науке глубины открыли чиновники ЛР от медиа: оказывается, есть язык демократии, а все остальные так, побоку. И этот язык мы знаем!

«Единые. Разнообразные. Цифровые»

Под таким девизом «на благо общества» намерены служить общественные СМИ Латвии, чье будущее после 1 января 2026 года представляли недавно на Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

– Чтобы Латвию сделать лучшей, – озвучила цели председатель комиссии Лейла Расима («Прогрессивные»). Как указала депутат, с нового года содержание на иностранных языках (к коему причислен и русский), передается только в цифровом виде.

«Общая стратегическая цель» государственного (пардон – общественного!) вещания, это «укреплять демократический строй Латвии, свободу слова и ощущение латвийских жителей, что они принадлежат Латвии». И, разумеется, «хранить латышский язык и национальную культуру». Короче – масло масляное, перемасленное…

Честно говоря, при изучении целей нацСМИ, хотелось пожалеть коллег. Ведь им придется создавать:

  • «содержание, основанное на общих ценностях и одновременно отражающее разнообразие общества»;

  • «содержание, которое есть значимо и обязывающе для различных групп общества, легко применимо и доступно всем»;

  • «содержание, которое укрепляет совместное творчество и сотрудничество, развивая инфраструктуру, обеспечивая возможность создавать значимое и качественное содержание долгосрочно».

В общем, будет у нас СМИ, «где развитие, соучастие, полное уважения сотрудничества есть основа организации культуры».

Над всем этим можно было бы поставить эпиграф из Ленина: «Газета — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор».

Что будет с журналистами?

Да уж, мы за все хорошее… только вот закроем для начала вещание на русском. А так, конечно, мы всех вас любим и уважаем!

В прочтении от медийного официоза, отказ от русского языка описывается так: «Создание единого редакционного содержания, укрепляющего информированное и сплоченное общество, основанное на общих ценностях и чувстве принадлежности Латвии».

На практике это будет означать, что последние выпуски «Латвийского радио 4 – Домская площадь», выйдут 31.12.2025, а также произойдет отказ от бренда LSM+. На едином сайте lsm.lv можно будет получить, по выбору, переводной вариант – английский, украинский и русский. Относительно последнего будет проведен «аудит содержания».

Что же станет с бывшими коллегами? «Индивидуальные переговоры с работниками и консультации с профсоюзами начнем, когда будет подтверждение от Совета по общественным электронным СМИ и пройдет собрание участников», – обещают руководители масс-медиа. По срокам, это до ноября.

А для кого всё это?

Между тем, при изучении своей потенциальной аудитории, официальные органы выяснили печальное: «Только 15% от представителей национальных меньшинств, которые используют содержание LSM, видят в нем содержание для себя».

Здравствуйте, приплыли – а на что же тогда были потрачены десятилетия и миллионы евро? Оказывается, теперь надо будет давать «больше содержания и жизни общин национальных меньшинств и важных им тем». А вот кого следует приглашать: «предпринимателей, учителей, художников, медиков, семей и т.д.»

Занятно, что, перечисляя возможных собеседников, в нацСМИ, как огня, боятся… избранных депутатов, представляющих те самые нацменьшинства! Абсолютное игнорирование в комментариях, дискуссиях etc. продолжается уже много лет. Как это соотносится с постулируемой демократией, даже не риторический вопрос…

На этом фоне весьма наивными выглядят заявки на создание «содержания, в котором каждый почувствует услышанным и принадлежащим», при помощи белорусской ассоциации «Суполка» и Латвийского польского союза. Последние, констатировала Л.Расима, выражают опасения относительно полного отказа от их языков. Между прочим, в рядах белорусской организации – политические эмигранты от режима Лукашенко!

Хотя, на 17 октября намечена конференция LSM – может, еще там что-то интересное порешат наши комиссары, в пыльных шлемах…

«На базе ценностей Сатверсме»

Со своей презентацией на комиссии выступил Совет по общественным электронным СМИ. Здесь – все серьезно: «Безопасность информационного пространства Латвии есть важный аспект для обеспечения национальной безопасности Латвии. В основе сильного и защищенного информационного пространства есть сильные местные латвийские медиа и качественное местное содержание на латышском языке. Дальнейшая политика защиты и развития информационного пространства фундаментально основываются на базе латышского языка и Сатверсме. Создается такая медийная политика и правовая среда, которая поддерживает содержание на государственном языке». Иными словами, возможно создание контента «только на латышском языке и языках, принадлежащих к культурному пространству Европы». «Тем самым будет прекращен раскол общества», – уверены в Совете.

Не обошлось и без сюрпризов: председатель Совета, Санита Уплея-Егермане, промолвила, что, дескать, русские являются все-таки историческим национальным меньшинством для Латвии – а вот украинцы прибыли несколько попоздней.

Нацменьшинства – это не русские

Карлис Дагилис, советник министра по медийным вопросам, указал, что главная концептуальная цель достигается – то есть, «уменьшить доминирование русского языка»! Кстати, в прошлом господин Дагилис осуществлял исследование о «русских информационных операциях в Европе и Соединенных Штатах» для самой The Washington Post!

А вот Родион Бегляк, бывший житель Беларуси, а ныне лидер организации «Суполка», заявил, что его страна – «оккупирована Россией», и потому, прибыв в качестве политэмигранта в Латвию, он решил создать общественную организацию, которая никак не будет связана с посольством РБ.

Потому «Суполка» настаивает на том, чтобы LSM предоставляло трибуну белорусской оппозиции: «Надо отметить, что содержание белорусской редакции не потребовало бы значительных финансовых вложений. В соответствии с неофициальной информацией и основываясь на публично доступной сумме дотаций Совета министров Северных государств, предполагаемые ежегодные затраты есть примерно 12 000 евро – скромная сумма для общего бюджета LSM и в контексте возможных приобретений. Нам чрезвычайно важно, чтобы был сохранен белорусский язык и команда авторов».

Таким образом, подчеркнул господин Бегляк в обращении к Л.Расиме, был бы дан «сильный и воодушевляющий сигнал для возрождения белорусского народа, который стремится к национальной идентичности и отмежеванию от русскоязычной части населения Латвии».

Ну, небратья славяне, Лиана Ланга вам в помощь! А что же касается будущего СМИ в ЛР вообще, то оно все более превращается в черную тарелку громкоговорителя на столбе, которую и слушать противно, и подушкой заткнуть не получается.

Читайте нас также:
#сми
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
48
2
1
4
3
4

Оставить комментарий

(25)
  • З
    Злой
    14-го сентября

    Местные СМИ меня вообще не интересуют, если закроют, лично мне глубоко фиолетово.

    41
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го сентября

    "Бесс Толковый"! Не всегда, но порой по смыслу того что Вы пишите, стоило бы изменить на "БесТолковый".

    9
    2
  • SS
    Skad Skad
    14-го сентября

    Все уже давно в ютубе сидят. Я вообще не представляю, кто в полном здравии может смотреть ЭТО

    71
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    14-го сентября

    Цитата:

    Цитата:

    Нелатышам неинтересно содержание общественных СМИ"

    Короче, что было интересно,нужно обязательно быть латышам. Поэтому, если ты еврей, то значит ты глуп! Антисемитизм однако.

    34
    3
  • JM
    Jevgenijs Mezencevs
    14-го сентября

    15% это очень оптимистичная цифра, а так местные недоСМИ смотрят лишь пожилые старушки, т.к. после начала СВО российские каналы заблокировали и им просто больше нечего смотреть по телевизору.

    96
    2
  • mk
    mihails kozlovskis
    14-го сентября

    Все это очень смахивает на расизм вам не кажется или я чего-то то не понимаю не хочется сравнивать но при советском союзе наши уважаемые латышский получали образование на латышский в своих школах и их школы не закрывали и не выкидывали учителей из а плохого знания русского как они ,это делают детям и так тяжело эти знания получать так ещё и на другом языке

    137
    1
  • Д
    Дед
    mihails kozlovskis
    14-го сентября

    Это не расизм, а геноцид русских, что является военным преступлением и не имеет срока данности. Определение геноцида "Геноци́д (от греч. γένος — род, племя и лат. caedo — убиваю) — форма массового насилия[1], которое ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую путём:

    убийства членов этой группы;
причинения серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;
мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе;
насильственной передачи детей из одной человеческой группы в другую;
предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы." Кроме открытого убийства, все есть в демократической Латвии по отношению русским..
    3
    0
  • Д
    Дед
    mihails kozlovskis
    14-го сентября

    Что то не так с форматом, можете посмотреть в википедии.

    20
    1
  • П
    Процион
    14-го сентября

    Для укрепления демократического строя Латвии нужно немедленно восстановить референдумы, заблокированные ещё при президентстве Левитса. Следующий шаг — лаквидация NEPLP и отмена закона, который определяет деятельность NEPLP, поскольку всё это является прямым нарушением Сатверсме, ст. 100. Ну а потом заняться, наконец, проблемой массового безгражданства, вопросами языков нацменьшинств, их культурой и реальной интеграцией с государствообразующими национальностями (латышами, латгаламт и пр.) Никакой опасности суверенитету ЛР эти действия не представляют.

    105
    1
  • Д
    Дед
    Процион
    14-го сентября

    Согласен, но только еще нужно отменить ту приблуду, которую назвали преамбулой изобретенную фашистом Левитсом, которая сейчас и заменяет конституцию для латышских правительств.

    95
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го сентября

    Только заголовок стать прочёл и тут же предположил, Ник Кабанов. Пролистал в низ, точно он. Читать статью не буду, не хочу портить себе воскресное утро очередным подленьким материальчиком.

    26
    36
  • БТ
    Бесс Толковый
    Алексей Зиновьев
    14-го сентября

    А что плохого в статьях еврея Кабанова? Вы антисемит?

    12
    6
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Алексей Зиновьев
    14-го сентября

    Все знают, что евреи делят людей на евреев и неевреев (гоев). Я лично с пониманием отношусь к этой народной традиции. Я только не понимаю, почему, когда гои начинают делить людей на гоев и не гоев, это называется антисемитизм?

    6
    2
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    14-го сентября

    Никто не слушает и не читает латышские СМИ, кроме их создателей, частично их семей и упоротых нациков. Ну и стариков.Образованные латыши и латышская молодежь давно на английском контенте. Битва проиграна, хода истории не осстановить, можно сколько угодно бить в барабаны и дудеть в трубы. Англосаксы не берут пленных и не щадят малые народы. Через 2 поколения Милда будет называться Милдред.

    146
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Жан-Марко Фердыщенко
    14-го сентября

    Ну так они даже бить и дудеть правильно не умеют - бьют в трубы, а дудят в барабаны...

    74
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Жан-Марко Фердыщенко
    14-го сентября

    Браво!!!

    26
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го сентября

    Нелатышам неинтересно и содержание местных СМИ на нелатышских языках, ести эти СМИ начинают прогибаться под "нациоАнальные ценности". С нынешним развитием технологий местная местечковая пресса действительно ужалась до размеров тарелки репродуктора на столбе. Плюя на запреты всяких там НЭЛПов, я в течение дня просматриваю сайты "Говорит Москва" и FoxNews, можно еще к китайцам и иранцам заглянуть (там вообще русскоязычные версии есть) - и имею полную картину происходящего в мире. Объективную, а не через кривую призму местных нациоАналов...

    128
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Мимо проходил
    14-го сентября

    Пропаганда, отсутствие актуальной информации, однобокость не освещения в латышских СМИ просто зашкаливает. Их авторы похоже реально считают что все латвийское общество настолько же тупое как они сами. Возможно, это так и будет, поколения так через три-четыре. Но их то уже не будет. Да и существование Латвии под большим вопросом. А значит, они просто и тупо стригут латвийский бюджет и не более того.

    77
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    14-го сентября

    Кто - то упорно ставит ставит минус, на все комментарии подряд, видимо даже и не читая его, но выражает несогласие. Или это полностью кто-то больной, или ВВ сами это делают?

    53
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    Бесс Толковый
    14-го сентября

    Это, наверное, тот программист ВВ, которому я предложил принудительно поменять пол за криворукое исполнение интерфейса и неудобное оставление комментариев... :)

    35
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    14-го сентября

    Ну вот и минусы появились, по одному, где-то в 11.30. ВВ поздновато просыпаетесь.

    21
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    14-го сентября

    Если убрать русское вещание по радио, то можно и радиоприемники выбросить, так как слушать там больше будет нечего.

    102
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го сентября

    А в чём собственно проблема? Посадите перед рупором шлангу и пусть она безостановочно орёт прямо в ухо этой Суполке на родном ей и её матери белорусском языке

    89
    2
  • A
    Aleks
    14-го сентября

    Хоть так и плохо думать,что в США убили Кирка,блоггера и друга Трампа и известно,кто это сделал и кто стоял. И Трамп не забудет про это ,потому как это личное,и ,,придушит,,еврейскую нацистскую мафию психопатов от Сороса,коих и в Латвии навалом.Дай то бог.А столбов до Даугавпилса много....

    66
    9
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Aleks
    14-го сентября

    Идея конечно интересная. Но как у каждой медали, есть две стороны данного убийства. И какая из них какая, никогда не будет известно. Но то что политический убийства в США и для США стали нормой -- это очередное подтверждение того что Штаты идут "правильной дорогой" и гражданской войны им не избежать.

    34
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии 324
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 299
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 352
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 360

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 26
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 34
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 32
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 33
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 57
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 26
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео