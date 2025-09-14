Что же нам с ними делать? Нелатышам неинтересно содержание общественных СМИ

Неизвестные лингвистической науке глубины открыли чиновники ЛР от медиа: оказывается, есть язык демократии, а все остальные так, побоку. И этот язык мы знаем!

«Единые. Разнообразные. Цифровые»

Под таким девизом «на благо общества» намерены служить общественные СМИ Латвии, чье будущее после 1 января 2026 года представляли недавно на Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

– Чтобы Латвию сделать лучшей, – озвучила цели председатель комиссии Лейла Расима («Прогрессивные»). Как указала депутат, с нового года содержание на иностранных языках (к коему причислен и русский), передается только в цифровом виде.

«Общая стратегическая цель» государственного (пардон – общественного!) вещания, это «укреплять демократический строй Латвии, свободу слова и ощущение латвийских жителей, что они принадлежат Латвии». И, разумеется, «хранить латышский язык и национальную культуру». Короче – масло масляное, перемасленное…

Честно говоря, при изучении целей нацСМИ, хотелось пожалеть коллег. Ведь им придется создавать:

«содержание, основанное на общих ценностях и одновременно отражающее разнообразие общества»;

«содержание, которое есть значимо и обязывающе для различных групп общества, легко применимо и доступно всем»;

«содержание, которое укрепляет совместное творчество и сотрудничество, развивая инфраструктуру, обеспечивая возможность создавать значимое и качественное содержание долгосрочно».

В общем, будет у нас СМИ, «где развитие, соучастие, полное уважения сотрудничества есть основа организации культуры».

Над всем этим можно было бы поставить эпиграф из Ленина: «Газета — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор».

Что будет с журналистами?

Да уж, мы за все хорошее… только вот закроем для начала вещание на русском. А так, конечно, мы всех вас любим и уважаем!

В прочтении от медийного официоза, отказ от русского языка описывается так: «Создание единого редакционного содержания, укрепляющего информированное и сплоченное общество, основанное на общих ценностях и чувстве принадлежности Латвии».

На практике это будет означать, что последние выпуски «Латвийского радио 4 – Домская площадь», выйдут 31.12.2025, а также произойдет отказ от бренда LSM+. На едином сайте lsm.lv можно будет получить, по выбору, переводной вариант – английский, украинский и русский. Относительно последнего будет проведен «аудит содержания».

Что же станет с бывшими коллегами? «Индивидуальные переговоры с работниками и консультации с профсоюзами начнем, когда будет подтверждение от Совета по общественным электронным СМИ и пройдет собрание участников», – обещают руководители масс-медиа. По срокам, это до ноября.

А для кого всё это?

Между тем, при изучении своей потенциальной аудитории, официальные органы выяснили печальное: «Только 15% от представителей национальных меньшинств, которые используют содержание LSM, видят в нем содержание для себя».

Здравствуйте, приплыли – а на что же тогда были потрачены десятилетия и миллионы евро? Оказывается, теперь надо будет давать «больше содержания и жизни общин национальных меньшинств и важных им тем». А вот кого следует приглашать: «предпринимателей, учителей, художников, медиков, семей и т.д.»

Занятно, что, перечисляя возможных собеседников, в нацСМИ, как огня, боятся… избранных депутатов, представляющих те самые нацменьшинства! Абсолютное игнорирование в комментариях, дискуссиях etc. продолжается уже много лет. Как это соотносится с постулируемой демократией, даже не риторический вопрос…

На этом фоне весьма наивными выглядят заявки на создание «содержания, в котором каждый почувствует услышанным и принадлежащим», при помощи белорусской ассоциации «Суполка» и Латвийского польского союза. Последние, констатировала Л.Расима, выражают опасения относительно полного отказа от их языков. Между прочим, в рядах белорусской организации – политические эмигранты от режима Лукашенко!

Хотя, на 17 октября намечена конференция LSM – может, еще там что-то интересное порешат наши комиссары, в пыльных шлемах…

«На базе ценностей Сатверсме»

Со своей презентацией на комиссии выступил Совет по общественным электронным СМИ. Здесь – все серьезно: «Безопасность информационного пространства Латвии есть важный аспект для обеспечения национальной безопасности Латвии. В основе сильного и защищенного информационного пространства есть сильные местные латвийские медиа и качественное местное содержание на латышском языке. Дальнейшая политика защиты и развития информационного пространства фундаментально основываются на базе латышского языка и Сатверсме. Создается такая медийная политика и правовая среда, которая поддерживает содержание на государственном языке». Иными словами, возможно создание контента «только на латышском языке и языках, принадлежащих к культурному пространству Европы». «Тем самым будет прекращен раскол общества», – уверены в Совете.

Не обошлось и без сюрпризов: председатель Совета, Санита Уплея-Егермане, промолвила, что, дескать, русские являются все-таки историческим национальным меньшинством для Латвии – а вот украинцы прибыли несколько попоздней.

Нацменьшинства – это не русские

Карлис Дагилис, советник министра по медийным вопросам, указал, что главная концептуальная цель достигается – то есть, «уменьшить доминирование русского языка»! Кстати, в прошлом господин Дагилис осуществлял исследование о «русских информационных операциях в Европе и Соединенных Штатах» для самой The Washington Post!

А вот Родион Бегляк, бывший житель Беларуси, а ныне лидер организации «Суполка», заявил, что его страна – «оккупирована Россией», и потому, прибыв в качестве политэмигранта в Латвию, он решил создать общественную организацию, которая никак не будет связана с посольством РБ.

Потому «Суполка» настаивает на том, чтобы LSM предоставляло трибуну белорусской оппозиции: «Надо отметить, что содержание белорусской редакции не потребовало бы значительных финансовых вложений. В соответствии с неофициальной информацией и основываясь на публично доступной сумме дотаций Совета министров Северных государств, предполагаемые ежегодные затраты есть примерно 12 000 евро – скромная сумма для общего бюджета LSM и в контексте возможных приобретений. Нам чрезвычайно важно, чтобы был сохранен белорусский язык и команда авторов».

Таким образом, подчеркнул господин Бегляк в обращении к Л.Расиме, был бы дан «сильный и воодушевляющий сигнал для возрождения белорусского народа, который стремится к национальной идентичности и отмежеванию от русскоязычной части населения Латвии».

Ну, небратья славяне, Лиана Ланга вам в помощь! А что же касается будущего СМИ в ЛР вообще, то оно все более превращается в черную тарелку громкоговорителя на столбе, которую и слушать противно, и подушкой заткнуть не получается.