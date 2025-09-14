Baltijas balss logotype
День открытых дверей в Сейме будет посвящен 35-летию восстановления независимости Латвии 1 337

Наша Латвия
Дата публикации: 14.09.2025
LETA
День открытых дверей в Сейме будет посвящен 35-летию восстановления независимости Латвии

В этом году день открытых дверей в Сейме будет посвящен 35-летию восстановления независимости Латвии, сообщили в пресс-службе парламента.

День открытых дверей состоится в пятницу, 26 сентября, с 10:00 до 18:00, и особенно на нем ждут молодежь, отметили в пресс-службе.

В этом году исполняется 35 лет со дня восстановления независимости государства. В честь этого события посетители Сейма смогут бесплатно отправить в любое место в Латвии специальную открытку в честь этого события.

В Красном зале Сейма будет демонстрироваться видеоцикл о разработке декларации о восстановлении независимости, посетители смогут сфотографироваться в специальном фотоуголке и принять участие в интерактивной викторине о событиях времен Атмоды.

В зале заседаний парламента будет звучать оригинальная аудиозапись заседания Верховного совета 4 мая 1990 года, на котором зачитывались результаты голосования депутатов по декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики.

Рядом со зданием Сейма будет открыта выставка о декларации 4 мая 1990 года и событиях, предшествующих ее принятию.

Также для посетителей дня открытых дверей подготовлен специальный маршрут по помещениям парламента - залу заседаний, залу голосования, Желтому, Красному и представительским залам.

Для молодых людей в рамках дня открытых дверей будет доступна информация о проектах парламента для молодежи - "Молодежном Сейме", программе для школьников "Узнай о Сейме" и фотоконкурсе "Миссия: фотограф".

На день открытых дверей посетителей приглашают приходить как группами, так и индивидуально. Так как в здании Сейма одновременно может находиться ограниченное количество посетителей, преимущество будет у тех, кто предварительно записался на визит.

Заявки на участие в дне открытых дверей принимаются до 24 сентября на сайте Сейма.

#сейм латвии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    14-го сентября

    В Кнессете день открытых дверей?!Надо посетить обязательно.Где еще увидишь столько змей и совершенно бесплатно!

    3
    1

