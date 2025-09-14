Мнение: выслав одного российского пенсионера, мы получим 5-6 недовольных латвийцев

Обсуждая статус граждан России в Латвии, нейрохирург Ренар Путниньш указал, что большинство из них — пенсионеры, сознательно выбравшие российскую пенсию и не освоившие латышский язык. Однако у многих из них в Латвии останутся родственники.

По словам врача, незнание языка становится главным камнем преткновения. Он подчеркнул: если бы пенсионеры владели латышским, они могли бы спокойно решать вопросы и продолжать жить без проблем. Однако теперь за свой выбор им приходится расплачиваться. "Если ты делаешь выбор и не оцениваешь свои возможности, особенно если ты всю свою сознательную жизнь прожил в стране, язык которой ты не выучил, то за этот выбор приходится платить", - уверен Ренар Путниньш.

В то же время медик отметил и другую сторону проблемы: у этих пенсионеров есть дети и внуки — граждане Латвии. Вынужденная депортация старшего поколения может вызвать эмоциональные конфликты в семьях. "У этих российских пенсионеров дети – граждане Латвии. В этой ситуации страдает старший человек в семье, который не знает латышского языка, и его якобы репрессируют. Мы говорим – их надо выселить!" — объяснил он. Путниньш подчеркнул, что закон требует знания языка, и юридически позиция властей верна. Но психологически это создает напряжение и ощущение несправедливости: "Высылая одного гражданина России, мы оставляем пятерых-шестерых внуков, которые недовольны". По его мнению, вопрос требует осторожного и взвешенного решения с учетом настроений в этих семьях.

В комментариях в соцсетях доктором остались весьма недовольнны. Вот самые мягкие из них.

Аргита Даудзе

Заботясь о благополучии других, мы часто забываем о себе. Тренировка памяти очень полезна.

Йоланта Янсоне

Именно так. В Латвии все делалось для того, чтобы им жилось лучше, чем самим латышам в своей стране.