Папа – это звучит гордо: сегодня в Риге восславят отцов-молодцов 3 973

Наша Латвия
Дата публикации: 14.09.2025
BB.LV
Папа – это звучит гордо: сегодня в Риге восславят отцов-молодцов
ФОТО: LETA

В воскресенье, 14 сентября в Латвии отметят "День отца". В программе: праздничное шествие отцов под лозунгом «Гордись быть папой!» от Памятника Свободы.

  • "На открытой сцене квартала Таллинской улицы с 17.00 до 19.00 выступит латвийская группа Credo, которая в этом году отмечает свое 50-летие. Концерт будет длиться два часа, вход свободный," – сообщили в Рижском самоуправлении. Там же с 12.00 до 17.00 будет работать аниматор, радуя самых маленьких посетителей мероприятия.

  • Финал сезона чемпионата по ползанию малышей пройдет в Верманском саду с 12:00 до 16:00. На старт приглашаются малыши от 6 до 12 месяцев, которые еще не начали ходить. Трем самым шустрым обещают выдать подарочные карты на 30 евро.

  • Мастер-классы по жонглированию мячами Рижской цирковой школы, которые проведут опытные профессионалы цирка.

В них могут участвовать все, кто умеет держать мяч в руке – дети вместе с родителями могут освоить новые двигательные навыки, улучшить координацию и получить заряд положительных эмоций.

  • Международная школа Экзюпери (EIS) проведет мастер-классы для детей в возрасте от 1 до 10 лет под руководством двух учителей по изобразительному искусству и рукоделию. Есть возможность научиться рисовать, создавать аппликации.

  • Культурное пространство M/Darbnīca и его внутренний двор также станут местом празднования для всей семьи.

Детей помладше здесь ждет зона аттракционов, игр и творческих занятий, а детям постарше будет предложено принять участие в мастер-классах по ритмике со своими папами.

В течение дня здесь также будет работать открытая дискуссионная площадка в сотрудничестве с ассоциацией «Отцы».

#праздник
Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го сентября

    Трем самым шустрым обещают выдать подарочные карты на 30 евро. -- А это в свою очередь означает, что по окончанию ползания, отца-молодцам будет на что бухнуть пивасиком!

    10
    2
  • A
    Aleks
    14-го сентября

    Раньше отец -молодец был в порядке вещей,а сейчас-это редкостный экземпляр,который не поменял ориентацию и которому нравятся женщины.Скоро ордена будут давать?! Надеюсь,что Ринкевич и Клейнбергс ,и вся партия,,Прогрессивных,,поздравит отцов -молодцов?😀

    19
    6
  • A
    Anim
    Aleks
    14-го сентября

    Как отец двоих детей и после двух же разводов - могу сказать, что прожил бы гораздо более счастливую жизнь, если бы родился гомиком, или вообще импотентом.

    "Алени, ЗАГС и .ляди" от гр. Вдрова на Ютубе, а заодно Антон Сорвачев, Руслан Дягилев и прочие не дадут соврать )

    2
    1
Читать все комментарии

