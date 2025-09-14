Папа – это звучит гордо: сегодня в Риге восславят отцов-молодцов

В воскресенье, 14 сентября в Латвии отметят "День отца". В программе: праздничное шествие отцов под лозунгом «Гордись быть папой!» от Памятника Свободы.

"На открытой сцене квартала Таллинской улицы с 17.00 до 19.00 выступит латвийская группа Credo, которая в этом году отмечает свое 50-летие. Концерт будет длиться два часа, вход свободный," – сообщили в Рижском самоуправлении. Там же с 12.00 до 17.00 будет работать аниматор, радуя самых маленьких посетителей мероприятия.

Финал сезона чемпионата по ползанию малышей пройдет в Верманском саду с 12:00 до 16:00. На старт приглашаются малыши от 6 до 12 месяцев, которые еще не начали ходить. Трем самым шустрым обещают выдать подарочные карты на 30 евро.

Мастер-классы по жонглированию мячами Рижской цирковой школы, которые проведут опытные профессионалы цирка.

В них могут участвовать все, кто умеет держать мяч в руке – дети вместе с родителями могут освоить новые двигательные навыки, улучшить координацию и получить заряд положительных эмоций.

Международная школа Экзюпери (EIS) проведет мастер-классы для детей в возрасте от 1 до 10 лет под руководством двух учителей по изобразительному искусству и рукоделию. Есть возможность научиться рисовать, создавать аппликации.

Культурное пространство M/Darbnīca и его внутренний двор также станут местом празднования для всей семьи.

Детей помладше здесь ждет зона аттракционов, игр и творческих занятий, а детям постарше будет предложено принять участие в мастер-классах по ритмике со своими папами.

В течение дня здесь также будет работать открытая дискуссионная площадка в сотрудничестве с ассоциацией «Отцы».