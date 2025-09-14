Baltijas balss logotype
Планируется двукратное повышение цен на билеты в шесть музеев Латвии 0 1199

Наша Латвия
Дата публикации: 14.09.2025
BB.LV
Планируется двукратное повышение цен на билеты в шесть музеев Латвии

Правительство планирует в два раза увеличить цены на билеты в шести мемориальных музеях, следует из пояснительной записки к подготовленному Министерством культуры (МК) проекту правил.

В объединение мемориальных музеев входят шесть музеев: музей Яниса Акуратерса, музей Кришьяниса Баронса, музей Райниса и Аспазии, музей Яниса Розенталса и Рудольфа Блауманиса, мемориальный музей Андрея Упитса с филиалом в Скривери и музей Ояра Вациетиса.

Согласно подготовленному прейскуранту, входной билет в каждом из музеев объединения будет стоить 2 евро, тогда как до сих пор билет стоил 1 евро. Между тем 24-часовой билет для посещения двух музеев определён в размере 3 евро, хотя в настоящее время за такой билет нужно платить 1,50 евро.

МК отмечает, что прейскурант Мемориального музейного объединения не менялся с 2015 года, хотя за это время были созданы новые экспозиции, модернизированы существующие и реализовано широкое предложение мероприятий. Также возросли расходы на содержание музеев, коммунальные услуги, оплату труда и другие ресурсы.

МК подчёркивает, что цены на билеты в мемориальные музеи по-прежнему остаются ниже, чем в других музеях Латвии и за рубежом. Одновременно сохранится действующая политика бесплатного посещения для определённых групп общества, а для социально менее защищённых посетителей предусмотрена льготная оплата.

#музей
Оставить комментарий

Видео