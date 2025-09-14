В Латвии - эпидемия самовредительства среди подростков, особенно среди девочек

Согласно данным Центрального статистического управления, с 2010 года количество травм, полученных в результате умышленного самовредительства среди детей и молодежи, увеличилось примерно в 27 раз.

В целом в 2023 году в Латвии было зарегистрировано 193 случая травм, полученных в результате умышленного самоповреждения, что свидетельствует о стабильной тенденции роста с 2010 года, когда было зарегистрировано только семь таких случаев.

Рост числа таких случаев наблюдается во всех возрастных группах среди несовершеннолетних. В возрастной группе до 14 лет в 2023 году было зарегистрировано в общей сложности 81 такая травма, годом ранее — 58, в 2020 году — 21. В возрастной группе от 15 до 17 лет в 2023 году было зарегистрировано в общей сложности 112 травм, полученных в результате самоповреждения, в 2022 году — 54, в 2020 году — 36, а в 2010 году — семь.

Чаще всего травмы такого рода регистрировались у девочек. В 2023 году зарегистрировано 57 случаев у девочек до 14 лет и 80 случаев у девочек в возрасте от 15 до 17 лет.

В начале 2025 года в Латвии проживало 1,857 миллиона человек, из них 344 000 или 18,5% были дети в возрасте до 17 лет. С начала 2016 года число детей сократилось на 8800 или 2,5%.