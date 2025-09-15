Baltijas balss logotype
Генерал резко выступил против призывниц в латвийской армии

Наша Латвия
Дата публикации: 15.09.2025
grani.lv
Генерал резко выступил против призывниц в латвийской армии
ФОТО: Unsplash.com

Генерал Раймонд Граубе подверг резкой критике идею министра Андриса Спрудса («Прогрессивыне») ввести обязательный призыв женщин в Службу государственной обороны.

Как мы уже сообщали, с идеей распространить обязательный призыв не только на мужчин, но и на представительниц слабого пола выступила партия «Прогрессивные», озвучив ее устами министра обороны Андриса Спрудса.

На голубом глазу тот сообщил, что для него лично и для «Прогрессивных» крайне важно, чтобы, начиная с 2028-го года, женщины служили в СГО наравне с мужчинами из соображений коллективной ответственности и гендерного равенства.

Как заявил министр, для этого необходимо поскорее получить одобрение всего общества, обеспечить слабый пол формой и подходящим снаряжением, а также подготовить соответствующую инфраструктуру.

Мотивировка о равенстве полов вызвала откровенное раздражение в армейской среде. В частности, генерал Раймонд Граубе, выступая в эфире TV24, заявил, что решать вопрос женского призыва, исходя не из военных потребностей, а исключительно их гендерных принципов – странно, а вопрос вовлечения женщин в СГО излишне политизируется, намекнув тем самым, что идея подана министром в рамках предвыборной риторики. И судя по заявлениям различных политических сил, также раскритиковавших Спрудса с женским призывом, такие подозрения возникли не у одного Граубе.

Как справедливо заявил генерал, основной акцент следует делать на развитии системы гражданской обороны. «Вовлечение всех граждан в различные задачи, связанные с безопасностью. Военная служба — лишь один из компонентов, может быть самый заметный, рискованный, опасный и значимый, но мы видим на примере Украины, насколько важна роль медиков, волонтёров, пожарных, спасателей, полицейских. Там очень много работы. И там уже не нужно смотреть на пол, а только на потребности».

Впрочем, министра обороны критика идеи «Прогрессивных» явно не убедила и он полон решимости продавливать ее всеми способами. При том, что женщины в военном плане в Латвии никак не дискриминируются: все граждане Латвии – как мужчины, так и женщины, в возрасте от 18 до 27 лет имеют возможность поступить в СГО добровольно.

Отсюда возникает ряд вопросов. Первый – не является ли идея «Прогрессивных» не только частью их предвыборной агитации, но и желанием затыкать женщинами дыры в случае недобора призывников? (Напоминаем, что в Военной полиции начато 191 административное дело о неявке призывников СГО на медицинское обследование без уважительной причины).

Второй вопрос – насколько целесообразным является трата ресурсов на форму, снаряжение, инфрастуктуру и подготовку прекрасного пола к войне в условиях острейшей нехватки средств в бюджете? Или это просто удобный повод привлечь добавочные средства?

Третий вопрос – и самый главный: а государственник Спрудс не понимает, что обязательный призыв женщин способен больно ударить по самой больной нашей проблеме – демографии? Ведь призванные на воинскую службу девушки (заметим, самого репродуктивного возраста) будут вынуждены от родов воздерживаться, тем более что после 11 месяцев службы резервисты обязаны по закону ещё пять лет участвовать в учениях. Это сведёт на нет усилия правительства по стимулированию рождаемости и повышению уровня жизни семей. И это в стране, где смертность уже в два раза превышает рождаемость.

И напоследок: идею приспособить армию под женщин и даже более того – под беременных женщин, истово внедряла в свое время в немецкой армии фрау фон дер Ляйен, когда была министром обороны Германии. Для беременных там шилась форма и расширялись танки. И именно в тот период немецкая армия достигла самого удручающего состояния…

#женщины #армия
Видео