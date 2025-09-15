Комиссия по нацбезопасности: ответственные службы готовы немедленно закрыть восточную границу

Ответственные службы Латвии готовы в случае необходимости немедленно закрыть восточную границу страны, заявили в понедельник должностные лица комиссии Сейма по национальной безопасности.

При этом на заседании комиссии был сделан вывод, что сейчас закрывать восточную границу не нужно, сообщили в пресс-службе Сейма.

Комиссия Сейма по национальной безопасности рассмотрела подготовленный Национальным объединением проект решения о закрытии границы Латвии с Россией и Беларусью на время проходящих у этой границы военных учений "Запад". С учетом предоставленной ответственными службами информации комиссия решила не направлять проект решения на дальнейшее рассмотрение в Сейм.

Комиссия отмечает, что этот вопрос обсуждался и в Совете национальной безопасности (СНБ), который уже поручил Кабинету министров вместе с ответственными службами рассмотреть вопрос об установлении ограничений на пересечение восточной границы Латвии.

Комиссия присоединяется к решению СНБ и подчеркивает, что действия Латвии по вопросам безопасности на восточной границе должны быть решительными и согласованными с ближайшими союзниками - Литвой и Эстонией.

Ситуация с безопасностью на восточной границе страны является одним из приоритетов работы Комиссии по национальной безопасности, и в рамках парламентского контроля комиссия продолжит усиленно следить за актуальными событиями в этой сфере, сообщила пресс-служба Сейма.