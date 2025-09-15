Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Комиссия по нацбезопасности: ответственные службы готовы немедленно закрыть восточную границу 3 814

Наша Латвия
Дата публикации: 15.09.2025
LETA
Комиссия по нацбезопасности: ответственные службы готовы немедленно закрыть восточную границу
ФОТО: LETA

Ответственные службы Латвии готовы в случае необходимости немедленно закрыть восточную границу страны, заявили в понедельник должностные лица комиссии Сейма по национальной безопасности.

При этом на заседании комиссии был сделан вывод, что сейчас закрывать восточную границу не нужно, сообщили в пресс-службе Сейма.

Комиссия Сейма по национальной безопасности рассмотрела подготовленный Национальным объединением проект решения о закрытии границы Латвии с Россией и Беларусью на время проходящих у этой границы военных учений "Запад". С учетом предоставленной ответственными службами информации комиссия решила не направлять проект решения на дальнейшее рассмотрение в Сейм.

Комиссия отмечает, что этот вопрос обсуждался и в Совете национальной безопасности (СНБ), который уже поручил Кабинету министров вместе с ответственными службами рассмотреть вопрос об установлении ограничений на пересечение восточной границы Латвии.

Комиссия присоединяется к решению СНБ и подчеркивает, что действия Латвии по вопросам безопасности на восточной границе должны быть решительными и согласованными с ближайшими союзниками - Литвой и Эстонией.

Ситуация с безопасностью на восточной границе страны является одним из приоритетов работы Комиссии по национальной безопасности, и в рамках парламентского контроля комиссия продолжит усиленно следить за актуальными событиями в этой сфере, сообщила пресс-служба Сейма.

Читайте нас также:
#граница
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
4
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го сентября

    А западную границу со сторону Балтийского моря и Рижского залива, вы чем прикрывать будете? Для дронов границ не существует!

    20
    1
  • VV
    Vladlat Vladlat
    15-го сентября

    Не мешайте Силини и её любовникам из ОПГ наслаждаться жизнью и пилить бюджет!

    32
    1
  • П
    Процион
    15-го сентября

    Комиссию по нацбезопасности следует немедленно разогнать, освободившиеся деньги направить на образование и здравооххранение. Какую страну вы, правящие придурки, намереваетесь защищать, в которой 38% населения живут за чертой бедности?

    22
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии 324
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 299
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 353
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 361

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 4
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 28
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 37
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 33
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 34
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 59
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 4
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 28
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео