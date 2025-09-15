Baltijas balss logotype
Латвия готовится к внедрению миссии «Восточный страж». Что это?

Наша Латвия
Дата публикации: 15.09.2025
LETA
Латвия готовится к внедрению миссии «Восточный страж». Что это?

Министерство обороны Латвии ведет практическую работу со штабами НАТО по внедрению миссии "Eastern Sentry", или "Восточный страж", сообщили в Министерстве обороны.

В министерстве не прокомментировали, могут ли быть размещены в Латвии на время миссии истребители союзников и противодронные системы, в том числе оружие.

В ведомстве отметили, что публичная информация о ходе миссии будет предоставлена, как только это станет возможно.

Ранее сообщалось, что в ответ на вторжение российских летательных роботов в воздушное пространство Польши НАТО выступило с инициативой по укреплению обороны стран-участниц, находящихся на восточном фланге альянса, заявил в пятницу генсек НАТО Марк Рютте.

Задачей миссии будет обеспечение защиты странами НАТО территории альянса от совершенных Россией нарушений воздушного пространства

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил СМИ, что "Восточный страж" означает увеличенное присутствие сил НАТО в странах Балтии - особенно в воздухе, более мощную противовоздушную оборону, более быструю и эффективную реакцию.

В ходе миссии предполагается использовать предназначенные против дронов датчики и оружие для обнаружения, отслеживания и обезвреживания дронов.

  • Мп
    Мимо проходил
    15-го сентября

    "Восточный страж" - это такая ракетка навроде теннисной, чтобы "Орешники" с "Калибрами" отбивать. Сильная штука, враз всех обезопасит... от мозгов.

    26
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го сентября

    При создании воздушной обороны следует помнить, что для современных дронов границ не существует. Ни восточных, ни западных со стороны Балтийского моря и Рижского залива.

    37
    4

Видео