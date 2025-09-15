Baltijas balss logotype
Неожиданный всплеск рождаемости: октябрь 2024 года стал в Латвии месяцем любви 6 1379

Наша Латвия
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Неожиданный всплеск рождаемости: октябрь 2024 года стал в Латвии месяцем любви

В июле 2025 года в Латвии было зарегистрировано 1103 новорождённых, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Это первый месяц с октября 2024 года, когда число рождённых превысило психологический порог в 1000 детей.

В октябре прошлого года было зарегистрировано 1020 новорождённых, но в последующие месяцы число рождений оставалось существенно ниже заколдованной тысячи.

Очевидно, октябрь 2024 года стал в Латвии месяцем любви – учитывая всплеск рождаемости в июле 2025-го. Теперь главное, чтобы правительство Силини не передумало повышать пособие по рождаемости - вдруг решат, что с проблемы демографией решаться сами собой.

И еще. Как подсчитали статистики мальчиков в республике рождается больше, чем девочек (плохая примета?). Из числа детей, рождённых в июле этого года, 582 были мальчики, а 521 — девочка.

#рождаемость #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • A
    Aleksandr
    16-го сентября

    Чё за дискриминация? А другие гендеры где?

    2
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    16-го сентября

    "Как подсчитали статистики мальчиков в республике рождается больше, чем девочек (плохая примета?)" - это эволюция и биология. Мальчиков всегда и везде рождается больше, исключая умышленные аборты плодов по половому признаку. Таков эволюционный механизм, компенсирующий убыль мужской популяции.

    0
    4
  • П
    Процион
    15-го сентября

    Вы, придурки, в человеческой ботанике хоть немного понимаете? Чтобы в октябре вылупилось побольще младенцев, любовью нежно занималься где-то в феврате, плюс-минус, разумеется. Набрали, блин, специалистов, которые кроме госъязыка ни хрена не соображают. Оттого и вся страна превратилась в посмешище, без авторитета и уважения.

    21
    10
  • VU
    Vards Uzvards
    Процион
    16-го сентября

    Читать не пробовал? Пик рождаемости июль 2025-го.

    4
    1
  • пк
    полосатый конь
    15-го сентября

    Бывают разные графики. Например такие, как отскок мёртвой кошки от асфальта.

    10
    10
  • SK
    Soglasen Klassnij
    15-го сентября

    Не забывайте, что некоторые мальчики станут девочками, когда вырастут.

    34
    5
Читать все комментарии

Видео