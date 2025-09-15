Неожиданный всплеск рождаемости: октябрь 2024 года стал в Латвии месяцем любви

В июле 2025 года в Латвии было зарегистрировано 1103 новорождённых, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Это первый месяц с октября 2024 года, когда число рождённых превысило психологический порог в 1000 детей.

В октябре прошлого года было зарегистрировано 1020 новорождённых, но в последующие месяцы число рождений оставалось существенно ниже заколдованной тысячи.

Очевидно, октябрь 2024 года стал в Латвии месяцем любви – учитывая всплеск рождаемости в июле 2025-го. Теперь главное, чтобы правительство Силини не передумало повышать пособие по рождаемости - вдруг решат, что с проблемы демографией решаться сами собой.

И еще. Как подсчитали статистики мальчиков в республике рождается больше, чем девочек (плохая примета?). Из числа детей, рождённых в июле этого года, 582 были мальчики, а 521 — девочка.