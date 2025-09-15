Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Отвратительно! Посетитель LIDO увидел на кухне то, чего не хотел бы видеть 4 3342

Наша Латвия
Дата публикации: 15.09.2025
соцсети
Отвратительно! Посетитель LIDO увидел на кухне то, чего не хотел бы видеть

Рижанин Дзинтарс стал свидетелем неприятного инцидента в заведении общепита Lido. Мужчина как обычно зашел в бистро в торговом центре Rīga Plaza полакомиться жареной картошкой с грибным соусом, но был неприятно удивлён потерей качества любимого блюда.

«Лидо у меня всегда ассоциировалось с неизменным качеством. Буквально несколько недель назад я ел то же самое в Эстонии несколько раз — качество там по-прежнему на высоте. У меня нет претензий к иностранным работникам, потому что они часто работают очень старательно. Но на этот раз на жарку поставили человека, который, кажется, впервые увидел этот овощ, приехав в Латвию. Результат — ни соли, ни прожарки, всё плавает в масле и безвкусное», — делится он своими впечатлениями.

Грибной соус, который до этого был его фаворитом, тоже оказался далёк от привычного: «Ни одной специи, по консистенции больше напоминает суп».

При этом он признаёт, что многие вещи в ресторане по-прежнему заслуживают высокой оценки, например, возможность для каждого клиента взять столько еды, сколько он хочет, а также чистота и порядок на высоком уровне.

Но больше всего его шокировало поведение сотрудника: «Самое вопиющее — я был в шоке, когда увидел, как “замечательный” иностранный работник стоит у сковороды, где жарится картошка, и ест прямо из неё! А через мгновение он переложил эту же картошку в общий контейнер для клиентов. Честно говоря, это отвратительно и недопустимо».

Мужчина подчёркивает, что, хотя по этическим соображениям он не стал снимать этот инцидент на видео, ощущение до сих пор остаётся неприятным: «Открытые кухни, конечно, имеют свои плюсы, но я пишу это, чтобы напомнить — следите за тем, что происходит “за кулисами”. Чем больше открытых кухонь сейчас в тренде, тем больше мы видим того, чего порой совсем не хотелось бы видеть».

Читайте нас также:
#общепит
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
0
2
9
0
2

Оставить комментарий

(4)
  • bt
    bory tschist
    15-го сентября

    Зубы надо чистить и полость ртa полоскать-дезинфицировать от яда недовольствия – тогда вкус еды будет – другим! p.s. написали бы такое про Москву или Питер – через пару дней получили бы "по шапке" и нечищенным зубам

    6
    22
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    15-го сентября

    В Москве и за меньшее с работы из приличных заведений вылетают. Ты, небось, Москву последний раз лет 30 назад на картинке видел?

    15
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    15-го сентября

    согласен со статьёй недавно были с друзьями из за бугра на краста в лидо скажу честно мне не понравилось стало очень много жира или масло прямо по тарелке плывёт и по вкусу какое то всё пресное ,раньше было вкуснее (сугубо моё мнение).

    35
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Daily Alibabaevic
    16-го сентября

    Подсолнечное масло по тарелке не плавает, только рапсовое и пальмовое!

    3
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии 328
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 299
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 353
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 361

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 5
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 29
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 37
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 34
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 34
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 59
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 5
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 29
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео