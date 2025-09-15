Отвратительно! Посетитель LIDO увидел на кухне то, чего не хотел бы видеть

Рижанин Дзинтарс стал свидетелем неприятного инцидента в заведении общепита Lido. Мужчина как обычно зашел в бистро в торговом центре Rīga Plaza полакомиться жареной картошкой с грибным соусом, но был неприятно удивлён потерей качества любимого блюда.

«Лидо у меня всегда ассоциировалось с неизменным качеством. Буквально несколько недель назад я ел то же самое в Эстонии несколько раз — качество там по-прежнему на высоте. У меня нет претензий к иностранным работникам, потому что они часто работают очень старательно. Но на этот раз на жарку поставили человека, который, кажется, впервые увидел этот овощ, приехав в Латвию. Результат — ни соли, ни прожарки, всё плавает в масле и безвкусное», — делится он своими впечатлениями.

Грибной соус, который до этого был его фаворитом, тоже оказался далёк от привычного: «Ни одной специи, по консистенции больше напоминает суп».

При этом он признаёт, что многие вещи в ресторане по-прежнему заслуживают высокой оценки, например, возможность для каждого клиента взять столько еды, сколько он хочет, а также чистота и порядок на высоком уровне.

Но больше всего его шокировало поведение сотрудника: «Самое вопиющее — я был в шоке, когда увидел, как “замечательный” иностранный работник стоит у сковороды, где жарится картошка, и ест прямо из неё! А через мгновение он переложил эту же картошку в общий контейнер для клиентов. Честно говоря, это отвратительно и недопустимо».

Мужчина подчёркивает, что, хотя по этическим соображениям он не стал снимать этот инцидент на видео, ощущение до сих пор остаётся неприятным: «Открытые кухни, конечно, имеют свои плюсы, но я пишу это, чтобы напомнить — следите за тем, что происходит “за кулисами”. Чем больше открытых кухонь сейчас в тренде, тем больше мы видим того, чего порой совсем не хотелось бы видеть».