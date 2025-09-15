Baltijas balss logotype
Погода во вторник: грозы, ливни, но еще тепло 0 519

Наша Латвия
Дата публикации: 15.09.2025
LETA
Погода во вторник: грозы, ливни, но еще тепло

Во вторник и ночью, и днем над Латвией сгустятся дождевые облака, местами пройдут сильные дожди и прогремят грозы, прогнозируют синоптики.

В ночные и утренние часы почти по всей стране, начиная с запада, пройдут кратковременные дожди, местами осадки будут интенсивными, возможна гроза. При слабом до умеренного южном ветре температура воздуха составит +11...+16 градусов.

Днем выглянет солнце, лишь в Латгале будет преимущественно облачно. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются ливни с грозами, возможен град. Южный, юго-западный ветер на западном берегу Курземе, а также под отдельными грозовыми облаками в других местах Латвии в порывах усилится до 15-20 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха во вторник составит +15...+20 градусов.

В Риге в ближайшие сутки временами будут идти дожди, возможны ливни с грозами, время от времени возможны и прояснения. Ветер - умеренный южный, во время грозы с резкими порывами. Температура воздуха составит +14 градусов ночью и до +19 градусов днем.

#погода
Видео