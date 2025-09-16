Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Даже в СССР латышскому языку не угрожала такая опасность 10 2083

Наша Латвия
Дата публикации: 16.09.2025
LETA
Даже в СССР латышскому языку не угрожала такая опасность
ФОТО: LETA

Четыре латвийских школьника завоевали золотые медали в конкуренции 12 стран на Международной олимпиаде по английскому языку, которая прошла в Деве (Румыния) в конце августа, пишет Latvijas Avīze.

Латвию представляли ученица Мадонской государственной гимназии Кате Иесалниеце, ученица Рижской Центральной гуманитарной средней школы Рейна Элиана Калниня, ученик Валмиерской государственной гимназии Эмилс Абеле и ученик Сигулдской государственной гимназии Гатис Злойс.

Это, безусловно, радостное событие, но в целом английский язык начинает вызывать беспокойство, и дело не в его незнании, а, наоборот, в том, что этот иностранный язык начинает вытеснять латышский из повседневного общения детей, чего не смогли сделать в свое время русский и немецкий.

Своим видением и мыслями на "Facebook" поделился учитель истории из Тейкской средней школы, автор книг Валдис Клишанс. Вот его мнение о ситуации с латышским языком среди молодёжи:

"Я бы сказал, что она драматична, но скоро станет катастрофической! Даже в позднем СССР латышскому языку не угрожала такая опасность - у нас было огромное количество русизмов, но мы всё равно говорили между собой по-латышски. В школе или университете мы и представить себе не могли, что будем обсуждать спортивные, музыкальные или политические проблемы на русском".

Клишанс заметил, что сейчас примерно половина диалогов и разговоров молодёжи в школе на переменах происходит на английском языке. Он заметил компании, которые общаются друг с другом только на английском. Чем это объясняется?

"На латышском языке невозможно выразить эмоции", "Я не знаю, как это сказать по-латышски", " I don’t know такого слова на латышском", "В латышском языке нет слов", "Я думаю по-английски", "Мы живём в англоязычной... э-э... environment целый день, нам негде говорить по-латышски", - вот что говорят 18-летние молодые люди.

На вопрос Клишанса о том, за кого они болели на чемпионате Европы по баскетболу, последовали очень патриотичные ответы: "Конечно, мы за Латвию, потому что это наша страна", "мы латыши", "в конце концов, это Латвия". На это учитель предложил: "Тогда давайте вместе попробуем разобраться, каковы критерии принадлежности к Латвии и патриотизма". - "Гражданство, культура и латышский язык", - уверенно заключили молодые люди.

"Когда я добавил, что при таких темпах англизации латышский язык, а вместе с ним, возможно, и Латвия как культурное пространство, исчезнут через два-три поколения, они по-настоящему задумались. Из разговора с молодыми людьми я понял, что никто не говорит с ними об этой проблеме на уровне СМИ, такой проблемы в Латвии вообще не существует", - пишет Клишанс.

Читайте нас также:
#латышский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
24
0
3
0
0
0

Оставить комментарий

(10)
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го сентября

    Возрастает год от года Боль латышского народа. Говорят, что эту боль Лечит только алкоголь...

    41
    2
  • mk
    mihails kozlovskis
    16-го сентября

    В СССР латыши имели возможность обучатся в своих школах и на своём языке и их учителей не увольняли за то ,что плохо знают русский у их детей была возможность относиться учится на своём языке когда нибудь в будущем наши дети пожалеют, что мы счас так обходится с русским ну будет поздно

    68
    2
  • Е
    Ехидный
    16-го сентября

    мантра про угрозу латышскому языку уже утомила !!! кто-то в тайных центрах вынашивает планы по его уничтожению ??? назовите явки ,пароли ,фамилии - если нет , то заткнитесь уже наконец !!!!

    63
    2
  • А
    Андрей
    16-го сентября

    Простите, но эта статья уже публиковалась несколько дней назад. А в остальном - профессор сделал правильные наблюдения.... Ну почти... Профессор забыл упомянуть, что и в раннем и в позднем СССР на территории ЛССР были школы и ВУЗы как на русском, так и на латышском языке обучения. И это не мешало ни развивать народное хозяйство, ни находить общий язык в среде специалистов. Как и сейчас не мешает, когда люди заняты решением реальных практических задач. В то время, как те, кто иммитирует бурную деятельность, постоянно пытаются найти причину своих бед там, где её быть не может. Некоторые винят русских или азиатов в том, что в Латвии так плохо и не-латышская речь якобы мешает им спокойно жить в Латвии.
    Ну так не испытывай личную неприязнь к представителям других этносов и культур, и не будет повода их бояться именно по этому поводу. А люди с дефектной психикой (в результате травки, когнитивной обработки или дефектного образования) встречаются среди всех народов. Преступники есть везде. Нажо заниматься этими практическими проблемами, а не перкладывать ответственность за своё бездействие на гены, ДНК других этносов. Да и просто не таких как ты.

    А касательно озвученной проблемы - так всё просто. Падает уровень, значимость публичных персон, говорящих по латышски. Соответственно - падает интерес молодежи и к языку, на котором они говорят. Молодежь подражает успешным, уверенным, дающим надежду источникам. И кто же виноват, что на латышском в публичном пространстве, зачатсутю часто страхи, нытьё, ругань, криминал. Печаль, уныние.

    " "Добры" нужно говрить добрее! А "веселы" - веселее!"

    59
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    16-го сентября

    при капитализме не может быть свободного развития народа и каждого человека.

    Капитализм это Высшая форма рабства, при которой мы сами себе выбираем Хозяина!

    35
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го сентября

    что будем обсуждать спортивные, музыкальные или политические проблемы на русском -- Значит теперь, будете на английском обсуждать. Кстати нам, русским, даже глядеть на эти проблемы как-то фиолетово!

    34
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    16-го сентября

    латыши придуманы немецкими крестоносцами, как обозное, вспомогательное население(рабы)

    32
    3
  • VU
    Vards Uzvards
    16-го сентября

    СССР это пик развития любой национальной культуры, когда стремительно развивалась национальные литература, музыка, живопись, зодчество, кинематограф, т.д и в том числе язык. Многие народы пребывавшие в неразвитом состоянии получили свою письменность, культуру и пр. Сейчас время всеобщего оголтелого буржуазного национализма, ксенофобии, шовинизма и деградации с вымиранием.

    63
    1
  • A
    Aleks
    16-го сентября

    Не только латышскому языку не угрожал СССР,но и всей латышской нации ,включая и странных латышей с интересными фамилиями.

    52
    3
  • Д
    Дед
    16-го сентября

    И опять останется латгальский язык, а искусственный, придуманный младолатышами, латышский просто пропадет, как и пропал язык эсперанто, и другие искусственные менее популярные языки.

    58
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии 329
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 300
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 356
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 363

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 6
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 31
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 39
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 37
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 36
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 62
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 6
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 31
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 39

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео