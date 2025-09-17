Мигрантов отвадят от Латвии: власти хотят поменять законы, чтобы не пускать в страну чужаков

Одной из важнейших не сегодняшний день проблем страны уже практически официально объявлено засилье нелегальных мигрантов. Министерство внутренних дел недавно приготовило список мер, которые отвадят от Латвии людей, покушающихся на ее высокий уровень жизни и благополучие.

Два потока

В последнее время все чаще можно слышать мнение, что Рига превратилась то ли в Шанхай, то ли в Бомбей, и коренным жителям прохода нет от понаехавших. В других городах страны представителей чужих рас и далеких народностей практически и в глаза не видывали, но тоже горячо поддерживают борьбу с мигрантами.

Приток мигрантов по общепризнанным представлениям поступает к нам преимущественно по двум каналам. Один, большой, идет из Белоруссии, прорываясь через границу. Забор вроде как почти построили, но судя по всему он не очень-то переселенцев останавливает. Пограничники регулярно отчитываются о том, сколько сотен мигрантов они повыталкивали обратно в Белоруссию, но мы-то понимаем, что большая часть, по-видимому, все-таки пробивается. Впрочем, пробившись, эти люди держат путь дальше – на Запад. Туда, где пособия побольше, труд оплачивается лучше и где уже десятилетия назад созданы родные диаспоры, которые всегда помогут обустроиться на новом месте. Не исключено, что кто-то из этих людей остается в Латвии, но вряд ли их сильно много. Иначе мы бы поняли и заметили.

Другой поток идет официально, и преимущественно состоит из студентов восточных стран, среди которых преобладают индусы. Получая студенческую визу, эти люди приезжают в Латвию вроде как учиться, но многие до аудиторий так и не добираются, оседая в службах доставки, ресторанах, на стройках. Многие работают параллельно с учебой, латвийские законы этого не запрещают, но накладывают на иностранных студентов ряд ограничений. Кстати, вы заметили, что вспомогательный персонал уже чуть ли не в половине рижских ресторанов имеет сильно южный вид? Правда, это не потому, что существует некий заговор мигрантов или рестораторов, а потому, что за те деньги, которые способны платить латвийские общепиты, наши люди работать не хотят.

МВД придумало способы

Полиция уже проводила облавы на таких фальшивых студентов, но большого улова не было. С десяток человек, действительно, имели просроченные визы, но это все. Тем не менее, на борьбу с нашествием мистических нелегалов было брошено целое Министерство внутренних дел, которое думало-думало и наконец придумало, как отвадить от нашей страны недобросовестных представителей Глобального Юга.

МВД предлагает теперь ряд мер, которые не позволят использовать студенческие визы для незаконного обогащения студентов, работающих на кухнях и интернет-платформах по доставке еды. Соответствующие предложения уже представлены правительству и называется этот документ грозно - «О совершенствовании правового регулирования пребывания граждан третьих стран в Латвии».

Вот что, по мнению правоохранителей, остановит студентов-злоумышленников:

Во-первых, первокурсники из третьих стран должны внести финансовое обеспечение, которое в случае аннулирования визы или вида на жительство покроет расходы на возвращение иностранца. Вроде как залог. Если нарушил – прощай денежки.

Во-вторых, в отношении студентов из третьих стран планируется пересмотреть перечень учреждений, которые проводят тестирование по английскому языку и чьи экзамены приравнены к государственному экзамену. Это отсечет иностранцев с очень слабым или практически отсутствующим знанием английского языка.

В-третьих, чтобы снизить риск злоупотреблений, предлагается изменить существующий порядок и не предоставлять вузам возможность приглашать вместе с бакалаврами и магистрантами их членов семей. Право приглашать членов семьи сохранится только за аспирантами, чтобы стимулировать привлечение в латвийский рынок труда высококвалифицированных граждан третьих стран.

В-четвертых, иностранных студентов (за исключением первокурсников) обяжут подтверждать наличие достаточных средств за последние шесть месяцев.

Посмотрим, одобрит ли правительство эти меры и не придумает ли еще какие-либо, дополнительные.

Нам люди уже не нужны?

Забавно, как у нас носятся с мигрантами, которых тут кот наплакал, оставляя настоящую проблему без внимания – нехватку рабочих рук или просто – нехватку людей. Поэтому у нас закрываются рестораны, так как в них некому работать, поэтому у нас отменяются автобусные рейсы (нет водителей), поэтому дети растут бестолковыми (в школах нет учителей), поэтому люди больные (в больницах и поликлиниках нет врачей). А мы тем временем, вместо того, чтобы думать, откуда взять народонаселение, всей страной хотим изгнать тех, кто здесь готов хоть что-то делать. Как-то странно получается.

Если эту острую нехватку рук не решить в ближайшее время, проблемы будут только нарастать. Инфраструктура в Латвии рассчитана на 2 миллиона человек, а население только убывает. Оставшиеся быстро стареют, и рынок труда покидают. Может все-таки оставить этих несчастных индусов в покое?

Ну а политически мы, конечно, в струе. И в США сейчас гоняют мигрантов, и в Германии и во многих других местах. Правда, в этих странах численность населения растет, а не снижается. В этом большая разница. В Америке, впрочем, малый и средний бизнес уже стонет от паники: если мигрантов разогнать, кто будет работать на плохо оплачиваемых местах?

Для справки: приглашение к труду

По данным Управления по делам гражданства и миграции, в 2024 году право на трудовую деятельность (визы и временные виды на жительство) было предоставлено 19 825 гражданам третьих стран (в 2023 году — 18 983; в 2022 году — 19 731), а в первом полугодии 2025 года — 10 214.

Наиболее востребованными профессиями, ради которых приезжали граждане третьих стран, стали водители грузовых автомобилей, подсобные рабочие и строители. То есть, этот те профессии, где чувствуется серьезная нехватка рабочих рук.

Также, по данным Управления по делам гражданства и миграции, по состоянию на 31 декабря 2024 года в Латвии находились 7036 граждан третьих стран, въехавших с целью учебы.