После тёплых выходных ожидается похолодание 0 958

Наша Латвия
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
После тёплых выходных ожидается похолодание

В выходные дни температура воздуха в Латвии поднимется выше +20 градусов, однако на следующей неделе ожидается заметное похолодание, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

В четверг и пятницу сквозь облака будет светить солнце, в ряде районов пройдут кратковременные дожди, причём в пятницу осадки в основном ожидаются на северо-востоке страны. Будет дуть западный и юго-западный ветер, временами порывистый. Температура воздуха сохранится на уровне предыдущих суток.

Согласно текущим прогнозам, в субботу после полудня при порывистом юго-западном ветре воздух прогреется до +17..+23 градусов, а в воскресенье температура может подняться ещё на градус выше. Облака частично закроют небо, существенных осадков не ожидается.

Уже в понедельник, 22 сентября, прогнозируется резкое похолодание. На следующей неделе температура в основном будет ниже +15 градусов, а в ночные и утренние часы местами возможны заморозки — столбик термометра может опуститься ниже нуля. Небо часто будет ясным.

#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
