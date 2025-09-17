В среду в разных районах страны пройдут кратковременные дожди

В среду в Латвии во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами прогремит гром, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Дождевые облака будут перемещаться с запада на восток и северо-восток. При переменном солнце воздух прогреется до +15..+19 градусов.

Ожидается умеренный юго-западный ветер, под крупными дождевыми облаками и местами на побережье возможны порывы до 15 метров в секунду.

В Риге день будет переменно облачным, возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный южный и юго-западный ветер, температура воздуха поднимется до +18 градусов.

Погодные условия определяет южная часть циклона.