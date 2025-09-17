Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Введение бесплатных средств гигиены для менструации в школах проходит не так гладко, как ожидалось 1 585

Наша Латвия
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Введение бесплатных средств гигиены для менструации в школах проходит не так гладко, как ожидалось
ФОТО: Unsplash

С января все образовательные учреждения Латвии обязаны обеспечивать девочек бесплатными средствами гигиены во время менструации. Такое решение было принято правительством в прошлом году, реагируя на данные, согласно которым каждая шестая девушка в Латвии регулярно пропускает уроки или целые учебные дни из-за отсутствия доступа к таким средствам. Хотя школы в целом выполняют эту новую обязанность, процесс не обходится без проблем, сообщают Новости ТВ3.

Оплачиваемые государством гигиенические средства должны были быть доступны в школах уже весь прошлый учебный семестр. Первые выводы о том, как учреждения справляются с задачей, накануне были представлены в подкомиссии Сейма по снижению неравенства. Главная проблема — в большинстве школ девочкам по-прежнему приходится обращаться к медсестре за прокладками или тампонами, вместо того чтобы брать их свободно в туалетах, как туалетную бумагу или мыло.

"У каждой из нас разный уровень внутренней уверенности — насколько смело мы можем подойти к медсестре и сказать, что у нас есть необходимость. Чтобы избежать таких неловких ситуаций, нужно обеспечить доступность, чтобы девочка могла взять, когда ей действительно нужно, и не делиться этим ни с кем", - указала заместитель госсекретаря Министерства образования и науки Кристине Ниедре-Латхере.

По расчётам Минобразования, в латвийских школах учатся 80 тысяч девочек в возрасте от 11 до 19 лет. Первоначально предполагалось, что государственные закупки обойдутся примерно в 2,5 миллиона евро в год. Однако на практике оказалось, что на это требуется значительно меньше средств.

"Это зависит от школы, от её руководства и доступных ресурсов. Мы рассчитали, что нужны совсем небольшие средства — примерно 300 тысяч евро в год для всех девочек в Латвии, чтобы обеспечить им комфорт. Минимум — пять прокладок в месяц на одну девочку, ведь одной не нужно вовсе, другой — больше, и всё выравнивается", - пояснила руководитель Сети женского сотрудничества Инете Иелите.

Опросы показывают, что каждая шестая девочка регулярно пропускает занятия, потому что не имеет доступа к прокладкам или тампонам. Некоторые указывали, что у семьи просто нет на это средств.

"Мы спросили у этих девочек: если у вас нет прокладок, что вы используете? Около 20% ответили, что регулярно используют, например, тряпки или туалетную бумагу. Не нужно быть врачом, чтобы понять, насколько это неэффективно и какой дискомфорт и даже проблемы со здоровьем это может вызвать — раздражения, воспаления", - рассказала ординатор по гинекологии и акушерству Иева Сиксалиете.

В этом году Латвийский университет также участвовал в пилотном проекте, обеспечив бесплатные гигиенические средства в женских туалетах. Результаты показали, что и в вузах существует высокая потребность в таких товарах.

"Эта потребность никуда не исчезает, когда школьницы становятся студентками, и не исчезает, когда студентки становятся сотрудницами. Студенты — одна из самых уязвимых финансово групп населения, поэтому такая поддержка важна и для них", - указала руководитель социального направления Студенческого совета ЛУ Анния Мелеце.

Некоторые самоуправления в Латвии по собственной инициативе пошли ещё дальше и обеспечили бесплатные гигиенические средства также в школах искусств, музыки, спорта и в центрах дополнительного образования.

Читайте нас также:
#образование #школы #женщины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
1
0
1
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го сентября

    Студенты — одна из самых уязвимых финансово групп населения -- Если имеются средства на обучение в университете, то должны быть и средства на прокладки.

    9
    7

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов 1 172
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии 375
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 339
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 398

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 11
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 16
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 37
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 18
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 44
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 49
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 11
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 16
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео