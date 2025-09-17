Введение бесплатных средств гигиены для менструации в школах проходит не так гладко, как ожидалось

С января все образовательные учреждения Латвии обязаны обеспечивать девочек бесплатными средствами гигиены во время менструации. Такое решение было принято правительством в прошлом году, реагируя на данные, согласно которым каждая шестая девушка в Латвии регулярно пропускает уроки или целые учебные дни из-за отсутствия доступа к таким средствам. Хотя школы в целом выполняют эту новую обязанность, процесс не обходится без проблем, сообщают Новости ТВ3 .

Оплачиваемые государством гигиенические средства должны были быть доступны в школах уже весь прошлый учебный семестр. Первые выводы о том, как учреждения справляются с задачей, накануне были представлены в подкомиссии Сейма по снижению неравенства. Главная проблема — в большинстве школ девочкам по-прежнему приходится обращаться к медсестре за прокладками или тампонами, вместо того чтобы брать их свободно в туалетах, как туалетную бумагу или мыло.

"У каждой из нас разный уровень внутренней уверенности — насколько смело мы можем подойти к медсестре и сказать, что у нас есть необходимость. Чтобы избежать таких неловких ситуаций, нужно обеспечить доступность, чтобы девочка могла взять, когда ей действительно нужно, и не делиться этим ни с кем", - указала заместитель госсекретаря Министерства образования и науки Кристине Ниедре-Латхере.

По расчётам Минобразования, в латвийских школах учатся 80 тысяч девочек в возрасте от 11 до 19 лет. Первоначально предполагалось, что государственные закупки обойдутся примерно в 2,5 миллиона евро в год. Однако на практике оказалось, что на это требуется значительно меньше средств.

"Это зависит от школы, от её руководства и доступных ресурсов. Мы рассчитали, что нужны совсем небольшие средства — примерно 300 тысяч евро в год для всех девочек в Латвии, чтобы обеспечить им комфорт. Минимум — пять прокладок в месяц на одну девочку, ведь одной не нужно вовсе, другой — больше, и всё выравнивается", - пояснила руководитель Сети женского сотрудничества Инете Иелите.

Опросы показывают, что каждая шестая девочка регулярно пропускает занятия, потому что не имеет доступа к прокладкам или тампонам. Некоторые указывали, что у семьи просто нет на это средств.

"Мы спросили у этих девочек: если у вас нет прокладок, что вы используете? Около 20% ответили, что регулярно используют, например, тряпки или туалетную бумагу. Не нужно быть врачом, чтобы понять, насколько это неэффективно и какой дискомфорт и даже проблемы со здоровьем это может вызвать — раздражения, воспаления", - рассказала ординатор по гинекологии и акушерству Иева Сиксалиете.

В этом году Латвийский университет также участвовал в пилотном проекте, обеспечив бесплатные гигиенические средства в женских туалетах. Результаты показали, что и в вузах существует высокая потребность в таких товарах.

"Эта потребность никуда не исчезает, когда школьницы становятся студентками, и не исчезает, когда студентки становятся сотрудницами. Студенты — одна из самых уязвимых финансово групп населения, поэтому такая поддержка важна и для них", - указала руководитель социального направления Студенческого совета ЛУ Анния Мелеце.

Некоторые самоуправления в Латвии по собственной инициативе пошли ещё дальше и обеспечили бесплатные гигиенические средства также в школах искусств, музыки, спорта и в центрах дополнительного образования.