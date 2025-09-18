Baltijas balss logotype
Латвия избежала 30-тысячного счёта за приезд «IShowSpeed». Так сколько ему заплатили?

Наша Латвия
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Латвия избежала 30-тысячного счёта за приезд «IShowSpeed». Так сколько ему заплатили?
ФОТО: LETA

Визит интернет-персоны «IShowSpeed» обошёлся Латвии в 822 евро, сообщили агентству LETA в Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA).

В эту сумму вошли расходы на аренду генератора и транспортные услуги.

Ранее планировалось, что каждая из стран Балтии заплатит по 30 000 евро в рамках европейского тура «IShowSpeed».

Отвечая на вопрос, почему не была уплачена изначально запланированная сумма, LIAA пояснило, что в ходе предварительных переговоров между странами Балтии предполагалось, что каждая из них солидарно покроет технические расходы, связанные с визитом «IShowSpeed», в размере 30 000 евро. Однако стороны не пришли к согласию по содержанию, объёму и стоимости услуг, которые должен был предоставить исполнитель, поэтому закупка не состоялась и договор заключён не был.

Как уже сообщалось, с учётом влияния «IShowSpeed» и его потенциала в привлечении глобальной аудитории, представители LIAA связались с его командой, чтобы использовать визит как возможность для повышения международной узнаваемости Латвии.

Из-за большого количества подписчиков страны Балтии договорились рассматривать визит «IShowSpeed» как шанс для продвижения Балтии как туристического направления, планируя солидарно покрыть расходы по 30 000 евро с каждой стороны.

Даррен Джейсон Уоткинс, более известный как «IShowSpeed» или просто «Speed», — американский контент-мейкер на YouTube, интернет-персона и стример с глобальной аудиторией. Один из форматов его контента — путешествия, которые он транслирует в прямом эфире, общаясь с миллионами зрителей в реальном времени. Его аудитория превышает 40 миллионов подписчиков на YouTube и 37 миллионов — в Instagram.

#туризм
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • AK
    Anton Kvaskov
    18-го сентября

    Кинули негра.... как и всегда свой народ кидают. А скоро и подставят...

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го сентября

    А что там согласовывать, пусть эти 30 000 платят те хуторские недоросли, которые бесновались на улицах города, около Милды и на Домской площади. Пусть их хуторские родственники тряхнут кошельками оплачивая кривлянья заезжего обезьяна!

