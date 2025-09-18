Латвия избежала 30-тысячного счёта за приезд «IShowSpeed». Так сколько ему заплатили?

В эту сумму вошли расходы на аренду генератора и транспортные услуги.

Ранее планировалось, что каждая из стран Балтии заплатит по 30 000 евро в рамках европейского тура «IShowSpeed».

Отвечая на вопрос, почему не была уплачена изначально запланированная сумма, LIAA пояснило, что в ходе предварительных переговоров между странами Балтии предполагалось, что каждая из них солидарно покроет технические расходы, связанные с визитом «IShowSpeed», в размере 30 000 евро. Однако стороны не пришли к согласию по содержанию, объёму и стоимости услуг, которые должен был предоставить исполнитель, поэтому закупка не состоялась и договор заключён не был.

Как уже сообщалось, с учётом влияния «IShowSpeed» и его потенциала в привлечении глобальной аудитории, представители LIAA связались с его командой, чтобы использовать визит как возможность для повышения международной узнаваемости Латвии.

Из-за большого количества подписчиков страны Балтии договорились рассматривать визит «IShowSpeed» как шанс для продвижения Балтии как туристического направления, планируя солидарно покрыть расходы по 30 000 евро с каждой стороны.

Даррен Джейсон Уоткинс, более известный как «IShowSpeed» или просто «Speed», — американский контент-мейкер на YouTube, интернет-персона и стример с глобальной аудиторией. Один из форматов его контента — путешествия, которые он транслирует в прямом эфире, общаясь с миллионами зрителей в реальном времени. Его аудитория превышает 40 миллионов подписчиков на YouTube и 37 миллионов — в Instagram.