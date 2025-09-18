Вместо водки — тройной одеколон. Эксперты обсудили последствия «борьбы» с легальным алкоголем

Ограничивая время продажи алкоголя, растут продажи нелегального алкоголя и одеколона - в программе ТВ24 «Цена денег» констатировали участники дискуссии: исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли, член совета ЛТПП Давис Витолс, налоговый эксперт Айнис Даболс и председатель парламентской фракции Союза «зеленых» и крестьян Харийс Рокпелнис.

Айнис Даболс подчеркнул: с одной стороны, следует приветствовать тот факт, что люди меньше покупают алкоголь. Но, с другой стороны, мы все понимаем, что любители спиртных напитков всегда придумывают альтернативу, и что во все времена существовала нелегальная торговля. В том числе — нелегальная продажа алкоголя.

Но, как отмечает Давис Витолс, алкоголь — не единственная беда и пора бить тревогу и по поводу роста продаж одеколона - в некоторых магазинах объем его продаж вырос с 2 - 8 раз.

«И это не то, что люди вдруг стали заботится о своем запахе, это значит, что-то не в порядке», — заявил Витолс. По его мнению, не стоит ставить одеколон рядом с алкогольными стендами и не стоит указывать градусы. «Это косметика, по сути, а в одеколонах всегда есть спирт. Совсем ограничить продажу этих товаров нельзя, это запрещено законами Евросоюза. В Литве уже была попытка, но она закончилась судебным разбирательством, поэтому единственное решение мне кажется не торговать одеколоном рядом с алкоголем, чтобы люди понимали, что это не то же самое» , - сказал эксперт.