Вместо водки — тройной одеколон. Эксперты обсудили последствия «борьбы» с легальным алкоголем 2 783

Наша Латвия
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Вместо водки — тройной одеколон. Эксперты обсудили последствия «борьбы» с легальным алкоголем

Любители горячительных всегда придумают, где приобрести спиртное.

Ограничивая время продажи алкоголя, растут продажи нелегального алкоголя и одеколона - в программе ТВ24 «Цена денег» констатировали участники дискуссии: исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли, член совета ЛТПП Давис Витолс, налоговый эксперт Айнис Даболс и председатель парламентской фракции Союза «зеленых» и крестьян Харийс Рокпелнис.

Айнис Даболс подчеркнул: с одной стороны, следует приветствовать тот факт, что люди меньше покупают алкоголь. Но, с другой стороны, мы все понимаем, что любители спиртных напитков всегда придумывают альтернативу, и что во все времена существовала нелегальная торговля. В том числе — нелегальная продажа алкоголя.

Но, как отмечает Давис Витолс, алкоголь — не единственная беда и пора бить тревогу и по поводу роста продаж одеколона - в некоторых магазинах объем его продаж вырос с 2 - 8 раз.

«И это не то, что люди вдруг стали заботится о своем запахе, это значит, что-то не в порядке», — заявил Витолс. По его мнению, не стоит ставить одеколон рядом с алкогольными стендами и не стоит указывать градусы. «Это косметика, по сути, а в одеколонах всегда есть спирт. Совсем ограничить продажу этих товаров нельзя, это запрещено законами Евросоюза. В Литве уже была попытка, но она закончилась судебным разбирательством, поэтому единственное решение мне кажется не торговать одеколоном рядом с алкоголем, чтобы люди понимали, что это не то же самое» , - сказал эксперт.

Эдуард Эльдаров
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(2)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    19-го сентября

    Да его только в самых жопах латвии и фигарят. Тройника никакого нет. Уже там с "огуречными" запахами и подобным салатными ароматами. Даже в каугури, где не окончательная сельская нищета живёт, иногда пустые фунфыри валяющиеся попадаются. 🙄

    2
    1
  • A
    Aleks
    18-го сентября

    Это было так предсказуемо,но правительство ж в простые магазины не ходит и очень далеко оно от народа. А может пойдем и от обратного -все продумано заранее и заранее знали,что народ будет тратиться одеколоном и покупать дерьмо на точках. Но новый правозащитник ничего предосудительного в этом не найдет,хотя вроде как и геноцидом пьющих попахивает,но они ж все ж люди и пьют от многих причин,которых в Латвии Черти накопили невиданное количество .

    32
    3

Видео