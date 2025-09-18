Baltijas balss logotype
«Заберут и жилой дом тоже?» — жители Латгале обеспокоены отчуждением земель для укрепления границы 3 2459

Наша Латвия
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
«Заберут и жилой дом тоже?» — жители Латгале обеспокоены отчуждением земель для укрепления границы
ФОТО: скриншот видео TV3

Жители Лудзенского края в среду встретились с представителями Министерства обороны, чтобы обсудить вопросы, связанные со строительством инфраструктуры противодействия передвижению (противомобильности) и отчуждением земель в приграничной зоне, сообщают Новости ТВ3. Наибольшее беспокойство у людей вызывает неясность: какие именно участки затронет проект, как будет происходить процесс отчуждения и насколько справедливой окажется компенсация.

Утром в культурном центре Карсава собрались около сорока человек — как местных, так и других владельцев земель в приграничье. Их объединяла тревога по поводу закона, инициированного правительством, который предусматривает отчуждение частных земель для строительства до 2028 года так называемой Балтийской оборонительной линии вдоль восточной границы. В общей сложности были определены около 2000 гектаров приграничных земель в Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях. Примерно половина этих территорий принадлежит государству или самоуправлениям, а вторая половина — около 1000 гектаров — находится в собственности юридических или частных лиц.

«Боимся, что просто позвонят, поставят перед фактом, и уже ничего нельзя будет изменить. Я надеюсь что-то узнать, потому что иначе это всё как-то скрытно решается на государственном уровне. Я считаю, что информации должно быть больше», — говорит владелица земли на границе Анджелика.

Жителей особенно волновал порядок отчуждения — как именно будут отбираться участки. Представители Минобороны пояснили, что у каждого владельца могут быть отчуждены лишь несколько гектаров земли.

«Ни в коем случае это не коснётся вашего единственного жилья. Ни об одном здании речи не идёт. Речь — как уже сказал госсекретарь — идёт о полянах, бывших вырубках, лесных массивах, которые нам необходимы для создания препятствий для передвижения противника», — объяснил командир 3-й Латгальской бригады Земессардзе Гунар Визулис.

Ширина зоны измеряется в метрах, а не километрах — то есть отчуждению подлежат только участки, непосредственно примыкающие к восточной границе. Размер компенсации будет оцениваться сертифицированным независимым экспертом, на основе рыночной стоимости и понесённых убытков. Владельцы смогут участвовать в этом процессе.

«Цель — не ухудшить положение владельца, поэтому и предусмотрена компенсация за убытки. И снова призываем сотрудничать и предоставлять документы, которые можно оценить и включить в расчёт», — отметила заместитель главы Государственного центра военных объектов и закупок Лигита Дзените.

Также владельцы смогут выбрать компенсацию не деньгами, а равноценным обменом на другой участок. При этом список отчуждаемых земель не будет опубликован — чтобы избежать утечки информации в руки недружественных государств.

«Сохраняйте конфиденциальность — не публикуйте информацию в TikTok, Instagram, не обсуждайте, у кого сколько земли забрали или сколько заплатили. Думайте о том, что эта информация важна не только для вас, как бывших владельцев, но и для безопасности государства. Противник может сделать выводы о нашей оборонной стратегии», — призвал Визулис.

После встречи жители выразили удовлетворение — многое стало яснее.

«В итоге с обеих сторон поняли, что информацию изначально нужно было донести точнее — тогда не было бы столько недопонимания и вопросов», — сказала Анджелика.

«Процесс должен быть максимально благоприятным для жителей, потому что все понимают необходимость думать о безопасности, но это не должно ухудшать нашу местную жизнь, уровень комфорта и стоимость собственности. Уже сейчас, после огласки в прессе, цены на наши участки падают, страховщики не хотят их страховать или повышают тарифы — это неправильно», — отметила жительница Лудзенского края Солвита Новицкая.

Закон о создании инфраструктуры противомобильности уже принят Сеймом в первом чтении и рассматривается в срочном порядке. Второе, окончательное чтение ожидается в начале октября. Тем временем Министерство обороны обещает до конца года индивидуально связаться со всеми владельцами земель, подлежащих отчуждению, во всех приграничных краях.

#граница #гражданская оборона
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • JL
    Janina LV
    18-го сентября

    Абсурд, война дронов и ракет, а они зону отчуждения мутят и сетку строят. Можно подумать, они все там расчистят, вырубят леса и выкопают море (как один народ выкопал черное море ).

    65
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го сентября

    Фантастика! Вас обворовывают, а Вы молчите. А воровство прикрывать можно чем угодно. И в первую очередь пресловутой безопасностью. Причем, чем чаще Россия и Белоруссия будут говорить и том что соседним странам не грозит их нападение, тем больше воровства будет. Это нормальная логика. Люди не молчите! Это единственный вариант остановить вора.

    71
    5
  • EB
    Emigrants Berzins
    Алексей Зиновьев
    18-го сентября

    Бодался как-то телёнок с дубом...

    12
    3
Читать все комментарии

