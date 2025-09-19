Baltijas balss logotype
Невероятно, но в Латвию вернется лето. Сколько дней продержится? 0 3343

Наша Латвия
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Невероятно, но в Латвию вернется лето. Сколько дней продержится?
ФОТО: LETA

Самым тёплым днём этой недели станет воскресенье — по прогнозам синоптиков, местами в Латвии температура воздуха в последний раз в этом году достигнет +25 градусов, пишет ЛЕТА.

В субботу утром небо затянут облака, днём во многих местах выглянет солнце, существенных осадков не ожидается — лишь на северо-востоке страны возможен кратковременный слабый дождь. Юго-западный ветер вновь усилится в порывах до 9–14 метров в секунду, а на северном побережье Курземе — до 16 м/с. Температура воздуха ночью составит +9..+14 градусов, на побережье — до +16, днём воздух прогреется до +17..+23 градусов.

В воскресенье ожидается чуть более солнечная погода, преимущественно без осадков. При слабом или умеренном южном, юго-западном ветре температура воздуха ранним утром опустится до +12..+16 градусов, а днём поднимется до +20..+25.

Температурные рекорды, скорее всего, побиты не будут, так как 21 сентября 2018 года воздух в Латвии прогревался до +30 градусов.

Ожидается, что в понедельник в большинстве районов пройдут дожди, а температура днём понизится до +10..+15 градусов, при этом в Латгале и Селии сохранится более тёплая погода. Во вторник по всей стране воздух будет прогреваться лишь до +14..+17 градусов.

В середине следующей недели станет холоднее: согласно текущему прогнозу, на рассвете в четверг минимальная температура воздуха на большей части страны составит от -1 до +4 градусов. В последнюю неделю сентября в целом ожидается мало осадков и много солнечных дней.

На следующей неделе впервые с августа среднесуточная температура воздуха опустится ниже нормы, а минимальная температура будет самой низкой с мая.

Читайте нас также:
#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

