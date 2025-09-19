Baltijas balss logotype
В пятницу нас ждет солнце и порывистый ветер

Наша Латвия
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
В пятницу нас ждет солнце и порывистый ветер
ФОТО: LETA

В пятницу в Латвии ожидается переменная облачность, во многих местах пройдут дожди, а в первой половине дня на северо-востоке страны ожидаются ливни, пишет ЛЕТА.

Синоптики прогнозируют, что западный ветер будет дуть с порывами 10–15 метров в секунду.

Воздух прогреется до +15..+19 градусов.

В Риге существенных осадков не ожидается, будет дуть умеренный западный ветер, на севере города - с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +18 градусов.

В Северной Европе находится обширная зона низкого давления, в Южной Европе — мощный антициклон.

#погода
Оставить комментарий

Видео