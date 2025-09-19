В следующем году календарь именин пополнится девятью новыми именами. Какими именно?

Начиная со следующего года, больше людей смогут официально отмечать свои именины (по латышскому календарю) Комиссия при Центре государственного языка приняла решение включить в календарь ещё девять новых личных имён, сообщает передача "900 секунд" ( ТВ3 ).

Инесе Карклина, ответственная за производство календарей и планировщиков, поясняет, что заседание комиссии Центра государственного языка — важное событие для всех издателей календарей.

Особая комиссия из десяти экспертов собирается раз в три года. Во время заседания рассматриваются предложения от жителей и текущие тенденции, после чего члены комиссии голосуют за включение новых имён в список календарных.

За последние три года Центр получил 181 предложение по добавлению имён в календарь. Из них были отобраны девять, которые и появятся в именинных календарях следующего года.

Заседание комиссии обычно проходит весной, и после него издатели оперативно обновляют календарную продукцию.

«У нас есть специальная программа для верстки календарей, в которой макетировщик добавляет имена в соответствующие даты. Мы также проводим корректуру и проверяем, чтобы всё было на своих местах», – рассказывает Инесе Карклина.

Начиная со следующего года, в календарь будут добавлены следующие имена:

Франциск ,

, Грета ,

, Доминика ,

, Мила ,

, Вестард ,

, Мадлена ,

, Элиас ,

, Ванесса ,

, Алекса.

Шесть из них — женские, три — мужские.

Как объясняет представитель Центра государственного языка Агрис Тимушка, члены комиссии — специалисты из разных сфер, но руководствуются общими критериями:

«Критерии официально утверждены и таковы: во-первых, происхождение имени — предпочтение отдаётся латышским, балтийским, древнегерманским и классическим (латинским, греческим, древнееврейским) именам. Затем — значение имени: оно не должно быть уничижительным. Важна также благозвучность».

Эксперты, работающие с издателями календарей, заметили определённые закономерности в работе комиссии. Одна из них — имена из календаря фактически не исключают:

«Маленькое исследование показало, что за последние 20 лет из календаря не было исключено ни одно имя. Я читала, что раньше исключали, например, Геновефу — якобы имя непопулярное и производное от Геновевы. Но выяснилось, что в Латгале это имя популярно, и после жалоб жителей его вернули в календарь».

Если не терпится узнать, в какие именно дни будут отмечаться именины с новыми именами, можно либо поискать календарь на следующий год, либо заглянуть на сайт Центра государственного языка.