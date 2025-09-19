Baltijas balss logotype
В следующем году календарь именин пополнится девятью новыми именами. Какими именно?

Наша Латвия
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
В следующем году календарь именин пополнится девятью новыми именами. Какими именно?
ФОТО: LETA

Начиная со следующего года, больше людей смогут официально отмечать свои именины (по латышскому календарю) Комиссия при Центре государственного языка приняла решение включить в календарь ещё девять новых личных имён, сообщает передача "900 секунд" (ТВ3).

Инесе Карклина, ответственная за производство календарей и планировщиков, поясняет, что заседание комиссии Центра государственного языка — важное событие для всех издателей календарей.

Особая комиссия из десяти экспертов собирается раз в три года. Во время заседания рассматриваются предложения от жителей и текущие тенденции, после чего члены комиссии голосуют за включение новых имён в список календарных.

За последние три года Центр получил 181 предложение по добавлению имён в календарь. Из них были отобраны девять, которые и появятся в именинных календарях следующего года.

Заседание комиссии обычно проходит весной, и после него издатели оперативно обновляют календарную продукцию.

«У нас есть специальная программа для верстки календарей, в которой макетировщик добавляет имена в соответствующие даты. Мы также проводим корректуру и проверяем, чтобы всё было на своих местах», – рассказывает Инесе Карклина.

Начиная со следующего года, в календарь будут добавлены следующие имена:

  • Франциск,
  • Грета,
  • Доминика,
  • Мила,
  • Вестард,
  • Мадлена,
  • Элиас,
  • Ванесса,
  • Алекса.

Шесть из них — женские, три — мужские.

Как объясняет представитель Центра государственного языка Агрис Тимушка, члены комиссии — специалисты из разных сфер, но руководствуются общими критериями:

«Критерии официально утверждены и таковы: во-первых, происхождение имени — предпочтение отдаётся латышским, балтийским, древнегерманским и классическим (латинским, греческим, древнееврейским) именам. Затем — значение имени: оно не должно быть уничижительным. Важна также благозвучность».

Эксперты, работающие с издателями календарей, заметили определённые закономерности в работе комиссии. Одна из них — имена из календаря фактически не исключают:

«Маленькое исследование показало, что за последние 20 лет из календаря не было исключено ни одно имя. Я читала, что раньше исключали, например, Геновефу — якобы имя непопулярное и производное от Геновевы. Но выяснилось, что в Латгале это имя популярно, и после жалоб жителей его вернули в календарь».

Если не терпится узнать, в какие именно дни будут отмечаться именины с новыми именами, можно либо поискать календарь на следующий год, либо заглянуть на сайт Центра государственного языка.

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го сентября

    Увидев имя Вестард, на ум пришло знакомое Бастард! К чему бы это?

    23
    1

