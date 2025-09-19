Важная новость для владельцев дизельных авто — с нового года будет новый порядок техосмотра

Десятилетиями водителям рассказывали, что дизель — это экономично и очень выгодно. Однако уже в этом году тем автомобилистам, кто проходил техосмотр, вероятно, пришлось услышать, что для владельцев дизелей проверки станут строже. Передача "Zebra" ( ТВ3 ) объясняет, что именно изменится.

С нового года в рамках технического осмотра будет уделено повышенное внимание сажевым фильтрам (DPF), и если с ними что-то не в порядке, у владельцев автомобилей могут возникнуть проблемы.

Член правления CSDD Янис Лиепиньш обращает внимание: новая методика проверки сажевых фильтров будет применяться ко всем автомобилям, произведённым после 1 января 2013 года.

Для тех, кто планирует пройти техосмотр до 31 декабря 2025 года, даже если с фильтром будет что-то не так, отрицательная оценка ещё не будет присвоена. Однако в протоколе осмотра будет указано, что до следующего техосмотра этот дефект необходимо устранить. Это означает, что если следующий осмотр запланирован, например, на 2 января 2026 года, то уже тогда положительную оценку получить не удастся.

Проверить работу DPF-фильтра довольно просто. Существует предельное значение для определённого показателя: если уровень твёрдых частиц в выхлопе автомобиля не превышает одного миллиона, проблем не будет. Но если этот показатель выше, необходимо обратиться в сервис, чтобы выяснить, что именно неисправно в автомобиле. Ведь не всегда виноват только сам сажевый фильтр. Порядок довольно схож с тем, что применяется к старым дизельным двигателям.

По сути, уровень требований для прохождения техосмотра теперь в четыре раза выше, если оценивать, сколько сажи выбрасывает автомобиль в нормальном техническом состоянии. «Если машина выбрасывает в четыре раза больше, чем предусмотрено производителем, то такие требования нельзя назвать чрезмерными», — заключает ведущий передачи "Zebra" Паул Тимротс.