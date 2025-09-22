В то время, как по всем ведомствам ЛР пронесся ураган бюджетных урезаний, неунывающий руководитель Минздрава придумал новое учреждение. Собственно, не лечебное, а сервисное, но очень важное для здравоохранения в целом.

Борьба с раком

Глава национальной медицины представил правительству расчеты по созданию нового Государственного центра патологии на базе Восточной клинической университетской больницы (RAKUS, Гайльэзерс) – 2 038 633 евро, из которых 1 647 778 евро предполагается потратить на финансирование оцифровки данных. Для сравнения, собственно молекулярную патологию планируют оплатить в размере 139 234 евро 70 центов.

На сегодня именно в Гайльэзерсе сосредоточено 70% клеточных исследований, необходимых для лечения онкологических и прочих опасных заболеваний.

Перспективы – обнадеживающие: «В тесном сотрудничестве с профессиональными ассоциациями врачей-специалистов введены молекулярные обследования в соответствии с доступной в стране терапией рака. Почти полностью реализована концепция, согласно которой молекулярный тест проводится до компенсации терапии и начинается оплата из средств госбюджета вместе с компенсацией медикамента. Для его обеспечения закуплено полностью автоматизированное оборудование для цепной реакции полимеразы, которое дает результат в течение нескольких часов. Емкость оборудования способна покрыть все потребности латвийских онкологических пациентов для начала немедленной терапии».

Это мы уже проходили

По мнению Х.Абу Мери, направившего информационное сообщение для Кабинета Министров, особенно помогли патологические исследования в годину Covid-19. Но и сейчас накал борьбы за здоровье не спадает: в 2024 году в Центре патологии RAKUS было обработано 247 986 блоков взятых образцов, что на 15 421 блок больше, чем в 2023 году, и на 70 941 блок больше, чем в 2021 году.

Все это, безусловно, очень важно – но только господин министр в своем сообщении умолчал, что в 2018-20 гг., когда он ведомством еще не руководил, для нужд патологии в Гайльэзерсе уже были израсходованы 3,5 млн евро.

Что позволило, согласно публично доступным сведениям RAKUS, «автоматизировать существенную часть работы, а также предоставить цифровые возможности для гораздо более быстрого обмена информацией как в размере больницы и Латвии, так и с аналогичными учреждениями в Финляндии и Австралии». Это и ковид помогло встретить во всеоружии.

Получается, таким образом, что все, что предлагает министр сейчас – это повысить патологию до уровня Национального центра, и оплатить дигитализацию. Которая, как известно, явление эфемерное и ускользающее…