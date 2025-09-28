Фриденберга отмечает, что количество медсестёр на 1000 жителей в Латвии — одно из самых низких среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); меньше только в Греции. Этот показатель годами существенно не улучшается и отстаёт от среднего уровня по Европейскому союзу.

«Позвоночник нашей системы здравоохранения хрупок», — указывает Фриденберга, добавляя, что прогнозируемый мировой дефицит медсестёр к 2030 году составит 6 миллионов, треть из которых придётся на Европу.

Главная проблема в Латвии, по её словам, — слишком низкая зарплата. Согласно данным Службы государственных доходов, в первой половине 2025 года средняя брутто-зарплата медсестёр составляла около 1955 евро, или примерно в 1,08 раза выше средней по стране, однако в абсолютных цифрах Латвия остаётся неконкурентоспособной по сравнению с развитыми странами ЕС.

Ситуацию усугубляют ненормированные нагрузки — допускаются 24-часовые смены и совмещение нескольких ставок в разных учреждениях.

«Это нормализует небезопасные условия и создаёт риски как для пациентов, так и для персонала», — отмечает Фриденберга. Международная практика считает такие условия недопустимыми: в обновлённой в 2025 году Хельсинкской декларации о безопасности пациентов в анестезиологии подчёркивается, что усталость существенно влияет на качество ухода, и больницы должны внедрять политику управления усталостью.

Кроме того, 39% медсестёр в Латвии старше 55 лет, тогда как в среднем по Европе — 24%. По этому показателю Латвия занимает первое место среди стран, представивших данные, и отрасли грозит значительная волна выходов на пенсию.

Молодое поколение работников, напротив, предпочитает гибкий график и меньшие нагрузки. Часть выбирает работу лишь на 0,75 ставки, поэтому из десяти выпускников система фактически получает только семь полных рабочих мест, поясняет Фриденберга.

Демографические тенденции лишь усугубляют ситуацию: общество стареет, потребность в медицинской помощи растёт, но число будущих студентов сокращается из-за низкой рождаемости и эмиграции. При этом сфера здравоохранения конкурирует с более привлекательными отраслями, например с информационными и коммуникационными технологиями.

Фриденберга подчёркивает, что не решён и вопрос престижа профессии — в публичном пространстве до сих пор используются устаревшие термины, например «средний медицинский персонал», что подрывает статус профессии.