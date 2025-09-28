Главный деруссификатор и депутат столичной думы Лиана Ланга нашла еще один бонус от использования государственного языка. Только кажется она отстала от жизни.

На своей страничке в Фейсбуке она пишет: позвонили какие-то, возможно, мошенники с номера + 370 646 02259, услышав ответ на латышском языке, даже не начали говорить и через мгновение прервали разговор. Латвийцы, латышский язык защищает вас от русскоязычных мошенников! Поэтому всегда - говори по-латышски"

Тему углубил и дополнил замечанием, тянущим на разжигание розни Зигурдс Бердиганс: правильно - если кто-то говорит на языке оккупантов, то с большой вероятностью это убийца, вор или мошенник...

К чести мошенников надо сказать, что они тоже не стоят на месте, все чаще используя для своих темных делишек государственный язык.