Столичный муниципалитет разработал специальную программу привлечения учителей. Например, стипендии студентам педагогических программ вузов, если они подпишут договор, что по окончании вуза будут работать учителями в Риге.

Министерство также добилось внесения поправок в законы, что уже первокурсник может преподавать в школе. Раньше для этого требовалось наличие законченного высшего педагогического образования.

По данным департамента образования, не хватает порядка 100 учителей и ситуация такая же, как и в прошлом году. При этом не надо забывать, что шесть средних школ превратились в основные – в них больше нет 10-12 классов. То есть, педагоги высвободились. И две основные школы были объединены с другими школам. Это экономия на администрации.

Но принцип сдержек и противовесов работает во всех случаях. Какие-то родители отправили своих детей в те школы, в которых после завершения основного образования есть среднее, и коллектив не меняется, и ученики друг друга уже 10 лет знают.

Какие-то учителя не стали «объединяться» и перешли в другие школы. И как показывает практика, перевод средних школ в основные, через несколько лет приводит к их закрытию по причине отсутствия школьников. А провести уроки в трех параллельных классах, например: 9A, 9B, 9C, учителю легче, чем провести те же три урока, но в разных программных классах, например: 7A, 8A, 9A. Ведь подготовка к уроку требует сил и времени.

При этом министерство образования утвердило градацию финансирования школ в зависимости от результатов экзаменов. Чем ниже средние оценки по экзаменам, тем в следующем году, в итоге, должны быть ниже часовые ставки учителей. На самом деле это беда для учеников. Тех «середнячков», которые не подают больших надежд на экзамены, по логике вещей, администрация средней школы постарается отчислить до выпускных экзаменов. В Латвии обязательное образование, но только для несовершеннолетних, и по исполнении 18 лет ученика можно отправить на все четыре стороны.

На позапрошлых парламентских выборах «Новое Единство» обещало ввести обязательное среднее образование, а теперь, видимо, приоритеты поменялись.