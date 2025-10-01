Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Британия может отправить в тюрьмы Латвии около трех десятков узников 1 361

Наша Латвия
Дата публикации: 01.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Британия может отправить в тюрьмы Латвии около трех десятков узников

В настоящее время в Великобритании отбывают наказание как минимум 126 граждан Латвии, из которых около 30 могут быть переданы для отбывания наказания в Латвию, сообщило Министерство юстиции.

Сегодня министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере встретилась с новым послом Великобритании в Латвии Кэти Лич, чтобы обсудить сотрудничество двух стран в области юстиции и безопасности. Стороны рассмотрели возможность заключения соглашения о передаче осуждённых лиц из Великобритании в Латвию.

Стороны договорились продолжить экспертные консультации для уточнения взаимопонимания и поиска наилучших решений.

Во время переговоров также был затронут вопрос об экстрадиции граждан Латвии, подозреваемых в совершении преступлений, для судебного разбирательства в Великобритании.

Министр юстиции отметила, что после выхода Великобритании из Европейского Союза необходимо найти решения, аналогичные тем, которые существуют с другими союзными Латвии государствами вне ЕС, где проживает значительное количество латвийских граждан.

Читайте нас также:
#тюрьма #британия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    2-го октября

    нары то в бриташке будут потеплее и харч пожирнее, чем на сродинке... 🙄

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
«А это действительно твой счет?» На этой неделе у всех жителей Латвии начнут проверять банковские платежи
Изображение к статье: «А это действительно твой счет?» На этой неделе у всех жителей Латвии начнут проверять банковские платежи Эксклюзив!
Счета по-рижски: вода не течет, а деньги платить надо
Изображение к статье: Счета по-рижски: вода не течет, а деньги платить надо Эксклюзив!
Ждите перемен! Синоптики огласили прогноз погоды на начало недели в Латвии
Изображение к статье: Ждите перемен! Синоптики огласили прогноз погоды на начало недели в Латвии
Изображение к статье: Средний возраст жителей Латвии - 43,5 года
Средний возраст жителей Латвии - 43,5 года 173
Изображение к статье: Строитель из Курземе послушал внутренний голос и сорвал гигантский куш
Строитель из Курземе послушал внутренний голос и сорвал гигантский куш 2 309
Изображение к статье: Буллинг в школе. История одного подростка
Буллинг в школе. История одного подростка 297
Изображение к статье: Йогурт с буквой Е или А? В Латвии предлагают маркировать полезность еды прямо в магазине
Йогурт с буквой Е или А? В Латвии предлагают маркировать полезность еды прямо в магазине 1 216

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 10
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 20
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 25
Изображение к статье: Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем
Люблю!
Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем 24
Изображение к статье: Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье Эксклюзив!
Бизнес
2
Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье 2 25
Изображение к статье: США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России
В мире
США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России 30
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 10
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 20
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 25

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео