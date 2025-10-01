В настоящее время в Великобритании отбывают наказание как минимум 126 граждан Латвии, из которых около 30 могут быть переданы для отбывания наказания в Латвию, сообщило Министерство юстиции.

Сегодня министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере встретилась с новым послом Великобритании в Латвии Кэти Лич, чтобы обсудить сотрудничество двух стран в области юстиции и безопасности. Стороны рассмотрели возможность заключения соглашения о передаче осуждённых лиц из Великобритании в Латвию.

Стороны договорились продолжить экспертные консультации для уточнения взаимопонимания и поиска наилучших решений.

Во время переговоров также был затронут вопрос об экстрадиции граждан Латвии, подозреваемых в совершении преступлений, для судебного разбирательства в Великобритании.

Министр юстиции отметила, что после выхода Великобритании из Европейского Союза необходимо найти решения, аналогичные тем, которые существуют с другими союзными Латвии государствами вне ЕС, где проживает значительное количество латвийских граждан.