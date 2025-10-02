Baltijas balss logotype
Минздрав не готов повысить зарплаты медикам. Профсоюз настроен решительно... 1 160

Наша Латвия
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Минздрав не готов повысить зарплаты медикам. Профсоюз настроен решительно...

Дело дойдет до забастовки эскулапов?

Напомним, что в преддверие принятия бюджета-2026 профсоюз медработников потребовал выделить средства на повышение в следующем году зарплаты медикам на 13 процентов. Минздрав и минфин ушли в отказ. И вот сегодня, как сообщили в минздраве, состоялось второе заседание согласительной комиссии Министерства здоровья и Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA). В центре переговоров оказалось требование профсоюза о повышении оплаты труда медработников в 2026 году.

Министерство здоровья выдвинуло предложение искать решения по росту оплаты труда в бюджете на 2027 год с учетом хода утверждения госбюджета и установленных приоритетов.

В четверг на переговорах стороны также не договорились об использовании предусмотренного законом метода примирения.

Профсоюз сообщил, что воспользуется правом защищать свои коллективные интересы.

"Министерство осознает серьезность ситуации с человеческими ресурсами в здравоохранении, особенно нехватку медсестер, и признает, что рост зарплат является важным фактором удержания специалистов и привлечения их к рабочим местам в госсекторе для оказания оплачиваемых государством услуг здравоохранения. Министерство выступает за целенаправленное и систематическое укрепление человеческих ресурсов в соответствии с принятой стратегией развития рабочей силы здравоохранения на 2025-2029 годы, а также регулярный диалог с профсоюзом и отраслевыми профессиональными организациями. В том числе с LVSADA в 2023 году был заключен меморандум о сотрудничестве по укреплению человеческих ресурсов в сфере здравоохранения, 1 января 2024 года в отрасли был обеспечен рост заработной платы", - говорится в пресс-релизе минздрава.

Пока еще неясно, как будут действовать профсоюзные активисты - пойдут ли они на организацию предупредительной забастовки или ограничатся пикетами возле Кабмина и Сейма.

#зарплата
Автор - Абик Элкин
    Виардо кузнецова
    2-го октября

    Хочу поблагодарить кардиологическое отделение больницы Страдыня.Где меня спасли от врожденного порока сердца.Оперировал профессор Страдыиньш Петерис в 2018 году .В этом отделении было так хорошо, словно в санатории, а медсестрички все такие красивые. С благодарностью

