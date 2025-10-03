Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пассажиров ждут серьезные изменения в движении поездов из Риги до Тукумса 0 537

Наша Латвия
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пассажиров ждут серьезные изменения в движении поездов из Риги до Тукумса
ФОТО: LETA

Из-за ремонтных работ с сегодняшнего дня до 16 октября произойдут изменения в движении поездов в направлении Тукумса, сообщили агентству LETA в АО "Pasažieru vilciens" (PV).

Компания указала, что в указанный период ГАО "Латвийская железная дорога" начнёт первый этап работ по модернизации электрифицированной сети на линии Тукумса, что повлияет на пассажирские перевозки.

График движения поездов изменится на участке Дубулты – Слока, а на конечном отрезке маршрута от станции "Тукумс I" до "Тукумс II" на отдельных рейсах пассажиров будут перевозить на автобусах.

Движение поездов по маршруту Рига – Дубулты и Дубулты – Рига во время ремонтных работ сохранится с прежней интенсивностью — в часы пик, когда поток пассажиров наибольший, поезда будут курсировать примерно каждые 15 минут, а в остальное время — раз в 30 минут.

Интенсивность движения на участке от Дубулты до Слоки в обоих направлениях будет снижена — с примерно двух рейсов в час до одного. Один рейс по маршруту Рига – Слока в обоих направлениях будет продлён до остановки "Тукумс I".

Также PV отмечает, что интенсивность движения поездов до Тукумса сохранится примерно на прежнем уровне, а последние три вечерних рейса из Риги и первые три утренних рейса из "Тукумс II" будут, как обычно, обслуживаться электропоездами на всём маршруте. В остальное время электропоезда будут курсировать до остановки "Тукумс I", где у станции пассажиров будет ждать автобус, чтобы доставить их в конечный пункт — на станцию "Тукумс II". В обратном направлении автобус будет везти пассажиров от остановки "Тукумс II" до "Тукумс I", где они смогут продолжить путь электропоездом до Риги. Для поездки будут действительны приобретённые билеты на поезд.

PV отмечает, что ремонтные работы будут проходить в несколько этапов, и в каждом из них ограничения в движении поездов будут различаться. График может меняться в зависимости от хода работ, однако все изменения будут своевременно доведены до пассажиров.

Как сообщили агентству LETA представители ГАО "Латвийская железная дорога" (LDz), в настоящее время большая часть контактной сети железной дороги превышает срок своей технической эксплуатации. Чтобы способствовать изменению привычек передвижения населения, LDz работает над модернизацией электрифицированной сети.

В рамках проекта по модернизации и развитию электрифицированной железнодорожной сети планируется провести работы по реконструкции контактной сети и подсистем сигнализации на участках Рига – Земитаны, Засулаукс – Болдерая и Иманта – Слока.

В рамках реализации проекта будут электрифицированы и модернизированы железнодорожные линии общей протяжённостью около 100 километров.

На втором этапе строительных работ, который предварительно запланирован с 17 октября по 5 ноября текущего года, будет закрыто движение поездов на участке Асари – Кемери, и на этом отрезке пассажирские перевозки будут организованы автобусами. Также в этот период поезда будут курсировать реже.

Завершить работы по модернизации контактной сети от Иманты до Слоки на Тукумской линии планируется в первой половине 2026 года.

АО "Pasažieru vilciens" было создано в 2001 году путём отделения внутренних пассажирских перевозок от функций "Латвийской железной дороги". Ранее PV на 100% было дочерним предприятием "Латвийской железной дороги", но в октябре 2008 года было преобразовано в государственное предприятие.

LDz является управляющим инфраструктурой железных дорог общего пользования и головным предприятием концерна LDz.

Читайте нас также:
#поезда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
4
1
2
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться?
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
«Позор! Плевали они на запреты в Латвии и жадно делают деньги на подростках» - возмущены в соцсетях
Изображение к статье: Место трагедии. Фото: скриншот видео Eugene Osipov / Facebook
Муж втихаря набрал долгов. Должна ли жена их отдавать?
Изображение к статье: Муж втихаря набрал долгов. Должна ли жена их отдавать? Эксклюзив!
Ветер идет на Латвию - синоптики предупредили жителей
Изображение к статье: Ветер идет на Латвию - синоптики предупредили жителей
Изображение к статье: «Атмосфера в школе хорошая» — директор 13-й средней опровергла критику
«Атмосфера в школе хорошая» — директор 13-й средней опровергла критику 5 327
Изображение к статье: Публичный спор индийца и отца 11-летней девочки высветил новую проблему
Публичный спор индийца и отца 11-летней девочки высветил новую проблему 762
Изображение к статье: Для людей или против них? Жители указывают на абсурдность нового веломаршрута в Иманте
Для людей или против них? Жители указывают на абсурдность нового веломаршрута в Иманте 2 419
Изображение к статье: Многие расстройства личности сначала воспринимаются как капризы. Эксклюзив!
Хулиган или больной? Трудные подростки Латвии часто нуждаются в лечении 2 449

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 19
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 14
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 36
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 86
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 91
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 84
Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 19
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 14
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео