Из-за ремонтных работ с сегодняшнего дня до 16 октября произойдут изменения в движении поездов в направлении Тукумса, сообщили агентству LETA в АО "Pasažieru vilciens" (PV).

Компания указала, что в указанный период ГАО "Латвийская железная дорога" начнёт первый этап работ по модернизации электрифицированной сети на линии Тукумса, что повлияет на пассажирские перевозки.

График движения поездов изменится на участке Дубулты – Слока, а на конечном отрезке маршрута от станции "Тукумс I" до "Тукумс II" на отдельных рейсах пассажиров будут перевозить на автобусах.

Движение поездов по маршруту Рига – Дубулты и Дубулты – Рига во время ремонтных работ сохранится с прежней интенсивностью — в часы пик, когда поток пассажиров наибольший, поезда будут курсировать примерно каждые 15 минут, а в остальное время — раз в 30 минут.

Интенсивность движения на участке от Дубулты до Слоки в обоих направлениях будет снижена — с примерно двух рейсов в час до одного. Один рейс по маршруту Рига – Слока в обоих направлениях будет продлён до остановки "Тукумс I".

Также PV отмечает, что интенсивность движения поездов до Тукумса сохранится примерно на прежнем уровне, а последние три вечерних рейса из Риги и первые три утренних рейса из "Тукумс II" будут, как обычно, обслуживаться электропоездами на всём маршруте. В остальное время электропоезда будут курсировать до остановки "Тукумс I", где у станции пассажиров будет ждать автобус, чтобы доставить их в конечный пункт — на станцию "Тукумс II". В обратном направлении автобус будет везти пассажиров от остановки "Тукумс II" до "Тукумс I", где они смогут продолжить путь электропоездом до Риги. Для поездки будут действительны приобретённые билеты на поезд.

PV отмечает, что ремонтные работы будут проходить в несколько этапов, и в каждом из них ограничения в движении поездов будут различаться. График может меняться в зависимости от хода работ, однако все изменения будут своевременно доведены до пассажиров.

Как сообщили агентству LETA представители ГАО "Латвийская железная дорога" (LDz), в настоящее время большая часть контактной сети железной дороги превышает срок своей технической эксплуатации. Чтобы способствовать изменению привычек передвижения населения, LDz работает над модернизацией электрифицированной сети.

В рамках проекта по модернизации и развитию электрифицированной железнодорожной сети планируется провести работы по реконструкции контактной сети и подсистем сигнализации на участках Рига – Земитаны, Засулаукс – Болдерая и Иманта – Слока.

В рамках реализации проекта будут электрифицированы и модернизированы железнодорожные линии общей протяжённостью около 100 километров.

На втором этапе строительных работ, который предварительно запланирован с 17 октября по 5 ноября текущего года, будет закрыто движение поездов на участке Асари – Кемери, и на этом отрезке пассажирские перевозки будут организованы автобусами. Также в этот период поезда будут курсировать реже.

Завершить работы по модернизации контактной сети от Иманты до Слоки на Тукумской линии планируется в первой половине 2026 года.

АО "Pasažieru vilciens" было создано в 2001 году путём отделения внутренних пассажирских перевозок от функций "Латвийской железной дороги". Ранее PV на 100% было дочерним предприятием "Латвийской железной дороги", но в октябре 2008 года было преобразовано в государственное предприятие.

LDz является управляющим инфраструктурой железных дорог общего пользования и головным предприятием концерна LDz.