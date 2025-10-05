На портале Manabalss.lv появилась инициатива о введении маркировки полезности продуктов прямо на ценниках в супермаркетах. Автор предлагает использовать систему, которая упростит выбор здоровой пищи для покупателей.

На портале Manabalss.lv появилась инициатива о введении в супермаркетах специальной маркировки, которая будет указывать на полезность или вред продуктов прямо на ценниках. Ее автор обращает внимание на то, что Латвия занимает одно из последних мест в Европейском союзе по продолжительности жизни.

«Одна из главных причин — хронические болезни: сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет. А основной источник этих болезней — нездоровое питание. В результате почти 60% жителей страны страдают от лишнего веса или ожирения, и эта тенденция начинается еще в детстве», — пишет Юрий Иванов. По его словам, это угрожает не только здоровью населения, но и экономической стабильности государства.

Автор инициативы считает, что действовать нужно срочно, так как планы правительства чрезмерно затянуты. «Министерство здравоохранения собирается завершить исследование о выборе наиболее подходящей системы маркировки только во второй половине 2028 года. Пока мы ждем, другие европейские страны уже давно успешно применяют дополнительные системы маркировки продуктов», — говорится в обращении.

Иванов предлагает быстрый и недорогой вариант, который не требует ни решения Евросоюза, ни добровольных шагов со стороны производителей. «Мы предлагаем обязать крупнейшие сети — такие как Rimi, Maxima, Lidl и другие — указывать единый индекс полезности продукта (например, Nutri-Score с буквами A, B, C, D или E в цветовой маркировке) прямо на ценниках», — поясняет он.

По словам инициатора, никаких новых данных собирать не нужно: «Вся информация для расчета уже предоставляется производителями — содержание сахара, соли, жиров на 100 граммов продукта. Это простая формула, которую легко автоматизировать». Кроме того, Иванов считает важным привлечь общество к выбору самой понятной системы маркировки: «Мы предлагаем провести опрос и выбрать между двумя популярными в Европе вариантами — Nutri-Score и Nutriform Battery».

Главное преимущество такого подхода — удобство для покупателей. «Вы сможете сравнить два похожих продукта — например, разные йогурты или хлопья для завтрака — не поднимая их с полки. Здоровый выбор станет частью повседневной рутины», — говорится в инициативе.

Автор убежден, что эта мера поможет не только каждому человеку, но и всей стране:

«Простой инструмент снизит риск хронических заболеваний и позволит прожить дольше и качественнее». «Мы поможем детям и внукам формировать более здоровые пищевые привычки».

«Здоровые люди создают более сильную экономику, уменьшая нагрузку на систему здравоохранения». Таким образом, инициатива направлена на то, чтобы сделать здоровый выбор в магазине максимально легким, быстрым и доступным для каждого покупателя.