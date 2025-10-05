«Дому, в котором я живу, уже лет под 50. В квартире 5 счетчиков, — при том, что уже несколько лет в квартире вообще нет горячей воды.

Несколько лет назад начал течь кран, и поскольку на ремонт денег не было, на кран поставили заглушку. Вторая труба, на которой стоял счетчик, так заросла, что сквозь нее даже капля не может просочиться!

Таким образом, из пяти, имеющихся в квартире кранов, действует только один. В 2020 году, когда делали верификацию, эти счетчики не было никакого смысла менять, потому что вода все равно не проходила. Счетчики стояли неподвижно, и я каждый раз отправляла те же данные, что и накануне, и с меня брали только «коррекцию» и за подогрев (хотя не было ни того, ни другого). Стирала у знакомых, там же мылась. Единственный кран, который я использовала, был кухонный, а воду, если нужна была горячая, я грела в кастрюльке.

Недавно в доме организовали общество собственников и из RNP ушли в другую управляющую компанию. В мае этого года новый управляющий сообщил, что срок верификации моих счетчиков давно закончился, и если они не будут верифицированы, их показания не будут приниматься во внимание. Соответственно, оплата будет начисляться по среднему.

6 июня 2025 года показания квартирных счетчиков вообще отменили. Когда в июне пришел счет за май, мне на все 5 счетчиков было приписано по 2 куба воды на каждый! С меня пытаются взыскать средства за воду, которой я, во-первых, не пользовалась и даже чисто физически не могла воспользоваться.

А во-вторых, уже в следующем месяце КМ принял решение, что показания квартирных счетчиков все равно не имеют никакого смысла! Хочу узнать: имело ли право управляющая компания право рассчитывать потребление воды по уже отмененной методике. Так же прошу указать нормативные акты, чтобы были понятны правовые основания для действий управляющей компании (или отсутствие этих оснований)».

Денис Горба, юрист Латвийского Комитета по правам человека:

– Управляющая компания действительно имела право начислить оплату за воду по среднему потреблению, поскольку, как указывает автор вопроса, срок верификации ее счетчиков истек до 6 июня 2025 года.

Правовое основание

Истечение срока верификации: В соответствии с Правилами Кабинета Министров № 1013 от 09.12.2008. «Порядок расчета и оплаты услуг, связанных с использованием квартирной собственности в многоквартирном жилом доме» (далее — Правила), собственник квартиры обязан обеспечить верификацию или замену счетчиков учета потребления воды. Если срок верификации истек, управляющий имеет право не принимать показания таких счетчиков.

Расчет по среднему потреблению: Если показания счетчиков не могут быть учтены (например, из-за истекшего срока верификации), управляющий имеет право производить расчет потребления воды на основании среднего потребления, определенного по общедомовому счетчику или по методике, установленной договором управления. Обычно, это среднее потребление за последние три месяца или расчет по количеству человек, задекларированных в квартире.

Законность действий управляющего: Управляющая компания действовала в рамках своих полномочий и в соответствии с законодательством Латвийской Республики, поскольку уведомление о необходимости верификации было отправлено заблаговременно. Это уведомление было сделано ДО вступления в силу изменений в нормативных актах, касающихся отмены показаний индивидуальных счетчиков.

Что касается упоминания о решении Кабинета Министров (цитата) «6 июня 2025 года квартирные счетчики вообще отменили» и «уже в следующем месяце КМ принял решение, что показания квартирных счетчиков все равно не имеют никакого смысла», то это не совсем так. Кабинет Министров не принимал решения об «отмене» показаний индивидуальных счетчиков. Положения Правил КМ № 1013 остаются в силе.

Вместе с внесенными изменениями установлен порядок, каким образом продолжается использование счетчиков расхода воды в квартирах и как устанавливается часть, подлежащая уплате каждым собственником квартиры за поставленную воду. Жители по-прежнему могут пользоваться счетчиками, установленными ранее, и после истечения срока их верификации.

Более того: новые Правила не имеют обратной силы, — соответственно, и начисления, произведенные в мае (до т.н. «отмены»), являются законными. Начисления за майский период (в счете за июнь) производятся по правилам, действовавшим в мае.

Что можно посоветовать в данной ситуации?

Подать письменное возражение. То есть, обратиться к управляющей компании с письменным заявлением (претензией), в котором подробно изложить свою ситуацию. Указать, что у вас физически не было возможности потреблять горячую воду, предоставить доказательства (например, фотографии заглушки на трубе). Потребовать перерасчет: В заявлении требуйте перерасчета начисленной суммы за май. Укажите, что начисление 2 кубов горячей воды по каждому из пяти счетчиков (когда фактически использовался только один холодный кран) является несправедливым.

Верификация или замена счетчиков: Для предотвращения подобных ситуаций в будущем, необходимо либо верифицировать, либо заменить все счетчики, даже те, которые не используются. В противном случае управляющая компания будет и дальше начислять оплату по среднему потреблению.

Подводя итог, могу сказать: с точки зрения формального исполнения Правил КМ у управляющей компании было право до 6 июня 2025 г. применять старую методику (то есть, начислять оплату по среднему для счетчиков, не прошедших поверку). Тем не менее начисление по каждому счетчику отдельно, хотя они физически не работали, выглядит неправомерным и может быть оспорено как несоразмерное и не отражающее реального потребления. Единственная возможность для читательницы в данном случае – доказать, что начисленный объем не соответствует фактическому потреблению, и требовать перерасчета в досудебном порядке.