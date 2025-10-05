Baltijas balss logotype
Сегодня небо будет затянуто тучами 0 143

Наша Латвия
Дата публикации: 05.10.2025
LETA
Изображение к статье: Сегодня небо будет затянуто тучами

По мере того как зона осадков продолжит пересекать территорию Латвию, небо в воскресенье прояснится лишь местами, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня на западе возможны сильные ливни и грозы.

Ожидается слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер, на морском побережье - до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха составит +9…+14 градусов.

В Риге также ожидается облачная погода, лишь временами небо будет немного проясняться. В течение дня пройдут небольшие дожди, а температура воздуха не превысит +12…+13 градусов.

#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео