Каждому — по две тысячи евро? Так обещают инициаторы коллективного иска против государства, требуя вернуть уплаченный OIK. Но юристы признают: процесс может длиться годами, а исход предсказать невозможно, сообщает LSM+ в программе «Кейс».

Общество tiesiskums.lv несколько месяцев ездило по городам и проводило форумы — в Риге, Кулдиге, Даугавпилсе залы собирали полный аншлаг. Все желающие могли подписать договор прямо на месте или сделать это онлайн. По данным организации, к осени с ней заключили соглашения уже более 50 тысяч клиентов, а всего зарегистрировались около 130 тысяч человек.

Юристы tiesiskums.lv обещают: у каждого латвийца есть шанс вернуть примерно две тысячи евро, уплаченные за компонент обязательной закупки электричества. Иск готовят бесплатно, а интерес общества — 20% от возможной выплаты в случае успеха.

«Мы уверены, что система OIK была противоправной», — говорит присяжный адвокат Артис Стуцка. По его словам, доклад парламентской комиссии и заключение Еврокомиссии за 2017 год подтверждают: платежи не соответствовали правилам и были незаконной господдержкой. Поэтому государство обязано компенсировать ущерб.

Но вокруг деятельности общества остаются вопросы. Кто стоит за ним? На сайте организации имена сторонников, которые оплачивают юридические и организационные расходы, не раскрываются. В tiesiskums.lv объясняют это конфиденциальностью, подчеркивая, что все перечисления проверены банком и проходят в рамках закона. Тем не менее, для критиков именно этот «тайный элемент» бросает тень на кампанию.

Скептики также напоминают: Европейская комиссия признала, что процедура согласования поддержки была нарушена, но сама поддержка в целом совместима с правилами внутреннего рынка. Член совета Госконтроля Мартиньш Аболиньш подчеркивает: формально у Брюсселя не было оснований требовать возврата. «Да, процедура согласования действительно не была соблюдена, и это юридический факт. Но Еврокомиссия пришла к выводу, что поддержка в целом совместима с внутренним рынком, — поясняет он. — Поэтому у ЕС не возникло повода обязывать Латвию возвращать деньги. Все свелось к тому, что юридически это было сделано неправильно, но экономическая суть признана допустимой».

Министр климата и энергетики Каспар Мелнис напоминает: у граждан есть право защищать свои интересы в суде. «Если будет доказано нарушение, должна быть и полная ответственность. Но результат определит только суд», — отмечает он, не берясь прогнозировать исход.

Сколько может продлиться тяжба? Юристы сами признают: дело непростое. По их словам, подобные процессы за границей длятся годами, а в 80% случаев заканчиваются мировым соглашением. Даже в случае победы остается главный вопрос — кто заплатит. По словам экономистов, никакого «резервного фонда ОИК» давно нет: деньги ушли предприятиям, а значит, в итоге выплаты придется делать из бюджета. «То есть теми же налогоплательщиками», — резюмирует бывший министр экономики Вячеслав Домбровский.

Инициатива tiesiskums.lv уже собрала вокруг себя десятки тысяч сторонников. Для одних это долгожданный шанс наказать государство за несправедливость, для других — сомнительное обещание, которое может растянуться на долгие годы и закончиться тем, что латвийцы вернут самим себе собственные деньги.