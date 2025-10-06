Baltijas balss logotype
Любовь по статистике: латвийцы женятся позже, а браки становятся короче

Наша Латвия
Дата публикации: 06.10.2025
grani.lv
Изображение к статье: Любовь по статистике: латвийцы женятся позже, а браки становятся короче

По свежим данным Центрального статистического управления Латвии (CSP), брачная картина страны меняется медленно, но неуклонно. Всё меньше молодых спешат под венец, мужчины женятся позже, а количество разведённых и одиноких растёт.

На начало 2025 года в Латвии было зарегистрировано около 675 тысяч жителей, состоящих в браке, что на 1 % меньше, чем годом ранее. В то же время 1 015 324 человека были неженаты или не замужем, 161 248 — разведены, а 225 179 — овдовели.

Мужчины вступают в брак позднее и реже, чем женщины. Неженатых мужчин (564 812) больше, чем незамужних женщин (450 512). Мужчины чуть чаще разводятся, чем женщины, а женщины чаще оказываются вдовами — естественное следствие разницы в продолжительности жизни.

Средний возраст вступления в первый брак постоянно растёт. За последние тридцать лет он увеличился примерно на десять лет как для женщин, так и для мужчин.

Интересная деталь: растёт и число браков среди пожилых людей. В возрастной группе 60-69 лет зарегистрировано около 22 тысяч супругов, а в группе старше 70 лет — более 40 тысяч. И любовью, увы, здесь не всегда пахнет. По информации ЦСУ, этому способствовали поправки к Закону о государственных пенсиях, которые предусматривают, что с 2019 года в случае смерти супруга переживший супруг получает пособие в размере 50 процентов пенсии умершего в течение одного года.

Средняя продолжительность брака в Латвии остаётся сравнительно небольшой — около 13 лет. Несмотря на уменьшение числа разводов в последние годы, каждый третий союз всё же распадается, нередко уже в первые 5-10 лет совместной жизни.

Если взглянуть на романтический календарь, то июль и август остаются самыми популярными месяцами для свадеб. Но так было не всегда: до середины 1960-х годов латвийцы чаще женились в декабре — возможно, чтобы встретить Новый год уже в семейном статусе.

#демография
