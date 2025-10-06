Baltijas balss logotype
На Латвию идёт туман - синоптики предупредили о плохой видимости 0 364

Наша Латвия
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: На Латвию идёт туман - синоптики предупредили о плохой видимости
ФОТО: Unsplash

Во вторник ночью и утром местами в Латвии сформируется туман, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. День будет солнечным.

Будет дуть слабый ветер, в Курземе днем ожидается южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Температура воздуха в конце ночи опустится до +2...+8 градусов, во второй половине дня столбики термометров поднимутся до +13...+17 градусов.

В Риге во вторник не ожидается осадков, солнце будет чередоваться с облаками, ветер прогнозируется легкий южный. Температура воздуха ночью понизится до +7 градусов, днем потеплеет до +16 градусов.

#погода
Оставить комментарий

