Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Начинается Неделя добрых дел 1 227

Наша Латвия
Дата публикации: 06.10.2025
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: Начинается Неделя добрых дел

В акции «Неделя добрых дел» поданы заявки на проведение 113 мероприятий, об участии в них заявили почти семь тысяч человек, готовых вместе помогать другим, сообщает Латвийское телевидение. Однако опыт прошлых лет показывает, что участников в течение недели станет еще больше.

Благотворительная организация Palīdzēsim.lv устраивает акцию уже 17-й год подряд. Ее цель — побудить жителей Латвии быть отзывчивыми, помогающими, доброжелательными и уметь замечать повседневные ситуации, когда нужно протянуть кому-то руку помощи.

Инициатива каждый год привлекает школы, семьи и предприятия. Список добрых дел полнится теми делами, которые приносят благо людям по соседству или местной общине, животным или природе. Например, это могут быть работы по приведению в порядок близлежащей территории, посещение пожилых людей в пансионатах, помощь Украине, сдача крови донорами, выгул животных в приютах и многое другое.

Чтобы в конце недели можно было обобщить статистику, рекомендуется каждое доброе дело регистрировать на интерактивной карте на сайте labodarbunedela.palidzesim.lv.

Читайте нас также:
#общество
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    6-го октября

    Сейм взял отпуск на эту неделю? Или на политиков и министров это не распространяется ?!😋 Они вообще знают что такое ,,добрые дела,,? Или у них доброе дело-это устроить друга на теплое местечко и все эти ограничивается .😈👽

    8
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Родители, вы куда смотрите?! Дети творят невообразимое на улицах Риги - соцсети
Изображение к статье: Родители, вы куда смотрите?! Дети творят невообразимое на улицах Риги - соцсети
Половина молодых учителей Латвии может покинуть профессию в ближайшие пять лет
Изображение к статье: Половина молодых учителей Латвии может покинуть профессию в ближайшие пять лет
Грядет очередная реорганизация: теперь в ботаническом саду
Изображение к статье: Грядет очередная реорганизация: теперь в ботаническом саду
Изображение к статье: Пациенты в отчаянии - государство не компенсирует специфические лекарства
Пациенты в отчаянии - государство не компенсирует специфические лекарства 97
Изображение к статье: Школа сообщила соцслужбе о неблагополучной семье в Плявниеках
Школа сообщила соцслужбе о неблагополучной семье в Плявниеках 182
Изображение к статье: «Моя дочь тоже пострадала, катаясь на электромопеде…» Экис и другие о трагедии прошлой недели
«Моя дочь тоже пострадала, катаясь на электромопеде…» Экис и другие о трагедии прошлой недели 1 206
Изображение к статье: Вторая половина дня будет преимущественно солнечной и тёплой
Вторая половина дня будет преимущественно солнечной и тёплой 116

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 5
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 7
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 7
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 75
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 14
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 16
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 5
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 7
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 7

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео