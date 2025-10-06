В акции «Неделя добрых дел» поданы заявки на проведение 113 мероприятий, об участии в них заявили почти семь тысяч человек, готовых вместе помогать другим, сообщает Латвийское телевидение. Однако опыт прошлых лет показывает, что участников в течение недели станет еще больше.

Благотворительная организация Palīdzēsim.lv устраивает акцию уже 17-й год подряд. Ее цель — побудить жителей Латвии быть отзывчивыми, помогающими, доброжелательными и уметь замечать повседневные ситуации, когда нужно протянуть кому-то руку помощи.

Инициатива каждый год привлекает школы, семьи и предприятия. Список добрых дел полнится теми делами, которые приносят благо людям по соседству или местной общине, животным или природе. Например, это могут быть работы по приведению в порядок близлежащей территории, посещение пожилых людей в пансионатах, помощь Украине, сдача крови донорами, выгул животных в приютах и многое другое.

Чтобы в конце недели можно было обобщить статистику, рекомендуется каждое доброе дело регистрировать на интерактивной карте на сайте labodarbunedela.palidzesim.lv.