Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) запретил доступ еще к девяти веб-сайтам, распространяющим российскую пропаганду, на некоторых из которых также ведется вербовка для участия в военных действиях против Украины, свидетельствует сообщение в официальном издании «Latvijas vēstnesis».

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) запретил доступ еще к девяти веб-сайтам, распространяющим российскую пропаганду, на некоторых из которых также ведется вербовка для участия в военных действиях против Украины, свидетельствует сообщение в официальном издании «Latvijas vēstnesis».

Доступ заблокирован к сайтам «anadyr-adm.ru», «sz27.ru», «admsoln.ru», «доброволец27.рф», «infokom.khabkrai.ru», «warfiles.ru», «belrus.ru», «prosvet.ee/index2.aspx» и «interaffairs.ru».

О всех вышеупомянутых веб-сайтах NEPLP получила информацию от одного из компетентных государственных органов. Скорее всего, это Государственная служба безопасности.

NEPLP отмечает, что в целом на этих сайтах систематически распространяется российская военная пропаганда. Цель публикуемого контента — представить войну в Украине в выгодном для России свете, регулярно оправдывая и прославляя совершенные ею военные преступления.

Такой контент на веб-сайтах может оказать негативное влияние на сплоченность латвийского общества, межэтническим отношениям, пониманию ценностей, а также солидарности Латвийского государства и поддержке Украины в отношении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в ее международно признанных границах, отмечает NEPLP.

Веб-сайт «доброволец27.рф» также служит специальной платформой для вербовки солдат и их участия в военных действиях, начатых Россией против Украины. На веб-сайтах «sz27.ru» и «admsoln.ru» также распространяются предложения о заключении контрактов на службу в вооруженных силах России.

В свою очередь, на веб-сайте «prosvet.ee/index2.aspx» распространяется информация о русском культурном наследии в Эстонии, но, помимо прочего, распространяется тенденциозная российская пропаганда о роли президента России в «создании нового мирового порядка». Содержание веб-сайта направлено на формирование положительного мнения о России и, напротив, критического мнения об Эстонии, как оценили латвийские власти.

NEPLP уже принимала аналогичные решения об ограничении доступа к порталам, распространяющим российскую пропаганду.