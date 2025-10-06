В понедельник в Латвии, между облаками будут пробиваться солнечным лучам, температура воздуха поднимется до +11..+15 градусов.

Синоптики прогнозируют, что ветер будет дуть с юга от слабого до умеренного. Местами возможен кратковременный дождь.

В Риге осадков не ожидается, небо может проясняться, будет дуть слабый до умеренного южный ветер, а температура воздуха поднимется до +13..+14 градусов.

На погоду влияет уходящий циклон, центр которого движется с юга Балтийского моря к центральной части Польши. Атмосферное давление в Латвии 1005-1010 гектопаскалей на уровне моря.