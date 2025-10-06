Чеверс родился 29 января 1960 года. В 1978 году он окончил Рижскую 8-ю среднюю школу, а в 1982 году — Латвийский государственный институт физической культуры по специальности «физическое воспитание». В 1970–1980-х годах работал на заводах, был тренером по дзюдо, первым секретарём Комитета комсомола Кировского района Риги и заместителем председателя исполкома.

В 1991 году Чеверс занимал должность заместителя начальника Рижского городского управления внутренних дел, а в том же году был утверждён министром внутренних дел в правительстве Ивара Годманиса.

В 1994 году Чеверс основал партию «Хозяин» (Saimnieks), стал её председателем и был избран в Рижскую думу. В 1995 году партия «Хозяин» объединилась с Демократической центристской партией, создав Демократическую партию «Хозяин» (DPS), председателем которой стал Чеверс. В том же году он был избран депутатом 6-го Сейма, а тогдашний президент Гунтис Улманис поручил ему сформировать правительство, однако кабинет Чеверса не получил поддержки парламента.

Чеверс занимал также пост заместителя премьер-министра в правительстве Андриса Шкеле, но позже подал в отставку. В 1997–1998 годах он вновь стал министром внутренних дел в правительстве Гунтара Крастса.

На выборах в 7-й Сейм партия DPS не прошла в парламент, и новым председателем партии был избран Андрис Америкс.

В 1999 году Чеверс стал внештатным советником президента Гунтиса Улманиса по вопросам интеграции и безопасности, а в начале 2000-х — внештатным советником тогдашнего председателя Рижской думы Гундара Боярса по межнациональным и интеграционным вопросам.

В 2002 году он подписал заявление о создании новой политической силы — Латвийской партии свободы. Однако партия не прошла в 8-й Сейм, и её деятельность впоследствии была приостановлена.

Чеверс был награждён Почётным золотым знаком ордена Трёх звёзд за участие в баррикадах августа 1991 года.