Латвийский национальный ботанический сад в следующем году планируется реорганизовать, присоединив его к Управлению охраны природы (УОП), пишет Diena.

В этом году это уже вторая волна реорганизации: с 1 января Ботанический сад стал учреждением прямого управления. Был объявлен конкурс на должность его директора, но претендентов найти не удалось.

Как указывает Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР), объединение Ботанического сада с УОП позволит сократить бюрократию и административные расходы, а также создаст предпосылки для его развития, в том числе для привлечения финансирования из фондов Европейского союза. Экономия оценивается примерно в 150 тысяч евро в год.

Такое решение принято, чтобы повысить эффективность госуправления, сократить бюрократию и сэкономить бюджетные средства, пояснил глава министерства Раймондс Чударс, который является инициатором этого предложения. Он отметил, что объединение Ботанического сада с природоохранным управлением соответствует приоритетам правительства и принципам хорошего управления, поскольку обе структуры подчиняются МУУРР и реализуют природоохранную политику, включая сохранение биологического разнообразия и просвещение общества.

Таким образом, в результате объединения появится единая и более сильная структура, которая сможет еще эффективнее достигать природоохранных целей. Будет устранено дублирование административных функций, создан единый прейскурант услуг, а общество получит более качественные возможности для знакомства с природой. Этот шаг также облегчит привлечение средств ЕС и реализацию более масштабных проектов.