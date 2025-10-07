Baltijas balss logotype
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить

Наша Латвия
Дата публикации: 07.10.2025
LETA
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
ФОТО: LETA

В прошлом году в сфере здравоохранения сохранялась высокая предотвратимая смертность, заявил на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма заместитель государственного секретаря Министерства здравоохранения Борис Книгин.

В стране сохраняется высокий уровень смертей, которые можно было бы предотвратить – Латвия по этому показателю занимает второе место в Европейском союзе.

В преждевременном уходе из жизни людей виноваты как жадные власти, так и сами усопшие.

Так, расходы на здравоохранение на душу населения в Латвии в 2024 году составили 944,67 евро по сравнению с 1211,33 евро в Литве и 1684,50 евро в Эстонии.

Население также зачастую безалаберно относится к своему самочувствию. Показатели общественного здоровья свидетельствуют о высоком потреблении алкоголя - 11,7 литра абсолютного спирта на одну латвийскую душу, доля курящих составляет 29,3% и продолжает расти, избыточный вес имеют 19,5% школьников и только 18,1% подростков ежедневно занимаются спортом.

Минздрав обозначил ряд проблем в этой сфере – нехватку работников в практиках семейных врачей, задержки с реализации ИКТ-проектов, таких как система электронного здравоохранения и закупка дефибрилляторов.

Впрочем, бывало и хуже. Например, в области онкологии преждевременная смертность от злокачественных опухолей снизилась на 11% по сравнению с 2018 годом. Показатели детского здоровья также улучшились - с 2019 года младенческая смертность снизилась на 23,5%.

В области психиатрии смертность от самоубийств снизилась на 5,3%, а смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в течение 30 дней после госпитализации снизилась на 9,6% среди пациентов с инфарктом и на 13,6% среди пациентов с инсультом.

Оставить комментарий

(6)
  • Мп
    Мимо проходил
    7-го октября

    Что еще запланируют власти и лично министр Ебумери для того, чтобы "балласт" населения вымер побыстрее? Латвии важны работники, готовые работать за еду и помирать в день выхода на пенсию. Остальное неважно...

    26
    3
  • Вк
    Виардо кузнецова
    7-го октября

    Сыну сказали, что родинка проблемная надо следить, попробуйте записаться к кожному врачу

    14
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го октября

    Население также зачастую безалаберно относится к своему самочувствию. -- Вы это серьёзно? Скорая помощь доставляет сердечника в больницу и он по 5 - 6 часов ждёт когда наконец врач соизволит к нему подойти? Это как называть? У стариков нахально отняли последнюю возможность купить лекарства, заставив платить сверху за каждый рецепт - это разве не издевательство? Что вы там цифирью прикрываетесь, когда вся медицина практически рухнула и вряд ли поднимется. Угробили страну, а теперь добиваете тех, кто доживает.

    76
    2
  • 7-го октября

    виновата власть и министерство здравохранения. и никаких отговорок, очереди к специалистам по году не вижу тут вины пациентов. виновата только власть

    79
    1
  • lo gos
    lo gos
    7-го октября

    Вызывали соседу-пенсионеру скорую, так они сказали, что не поедут: у них есть сверху приказ

    57
    3
  • Л
    Латтоптун
    7-го октября

    Ну конечно, " виноваты власти и сами пациенты "... А мед работники не виноваты? То, что квалификацированных мед работников всё меньше и меньше. Что на скорых приезжают какие то " дети"- то ли интерны, то ли первогодки...Которые даже элементарную первую помощь оказать не способны и человек умирает прямо на глазах, от неправильно выполняемого искусственного дыхания. А то как во время ковида, людей ( по ошибке, или по какой другой причине...), которые попадали в больницу от других болезней, без признаков ковида, клали в отделение с больными ковидом, где они заражались от других больных и вскоре умирали, в этом тоже сами пациенты виноваты?

    78
    2
Читать все комментарии

Видео