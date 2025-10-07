В прошлом году в сфере здравоохранения сохранялась высокая предотвратимая смертность, заявил на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма заместитель государственного секретаря Министерства здравоохранения Борис Книгин.

В стране сохраняется высокий уровень смертей, которые можно было бы предотвратить – Латвия по этому показателю занимает второе место в Европейском союзе.

В преждевременном уходе из жизни людей виноваты как жадные власти, так и сами усопшие.

Так, расходы на здравоохранение на душу населения в Латвии в 2024 году составили 944,67 евро по сравнению с 1211,33 евро в Литве и 1684,50 евро в Эстонии.

Население также зачастую безалаберно относится к своему самочувствию. Показатели общественного здоровья свидетельствуют о высоком потреблении алкоголя - 11,7 литра абсолютного спирта на одну латвийскую душу, доля курящих составляет 29,3% и продолжает расти, избыточный вес имеют 19,5% школьников и только 18,1% подростков ежедневно занимаются спортом.

Минздрав обозначил ряд проблем в этой сфере – нехватку работников в практиках семейных врачей, задержки с реализации ИКТ-проектов, таких как система электронного здравоохранения и закупка дефибрилляторов.

Впрочем, бывало и хуже. Например, в области онкологии преждевременная смертность от злокачественных опухолей снизилась на 11% по сравнению с 2018 годом. Показатели детского здоровья также улучшились - с 2019 года младенческая смертность снизилась на 23,5%.

В области психиатрии смертность от самоубийств снизилась на 5,3%, а смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в течение 30 дней после госпитализации снизилась на 9,6% среди пациентов с инфарктом и на 13,6% среди пациентов с инсультом.