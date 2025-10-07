В соцсети Facebook после гибели ехавших на арендованном скутере компании Ride Mobility двух 13-летних девочек под колесами поезда на переезде в Иманте разгорелись дискуссии, где обсуждают знание подростками и школьниками правил дорожного движения. А знают ли правила ваши дети?

«Добрый вечер. Очень хочу поделиться наблюдением. Часто вижу как дети бегут со школы на трамвай, нарушая правила. Перебегают дорогу прямо красный свет, перепрыгивая через металлический заборчик, который разделяет дорогу и трамвайные пути. Другая часть детей идут таращась в телефоны, не обращая внимания на светофор. Это может быть ваш ребёнок! А потом мы удивляемся почему произошёл несчастный случай. Хочется предостеречь родителей. Надо донести до своих детей, что они не бессмертные как в компьютерных играх!» - написала рижанка Кристина Б. в сообществе Кенгарагса в социальной сети Facebook.

«Да, школьники из 25-й школы в Риге бегают в магазин Rimi. У них будто бы соревнование кто круче пробежит перед машиной - несколько раз такое наблюдала», - поделилась Инна.

«Детей в обязательном порядке дома и в школе надо учить правилам дорожного движения. Это не шутки: компьютерные игры у каждого теперь на телефоне, и на игровой приставке, и на любом компьютере. Они и правда создают иллюзию будто жизнь можно перезагрузить, исправить, сохраниться и начать сначала. Вседозволенность порождает трагедии. Детей сегодня учат чему угодно, только не правилам дорожного движения - если не верите посмотрите сами как дети едут на арендованных самокатах и скутерах по Риге, это ужас, рискуют постоянно как своим здоровьем и жизнью, так и здоровьем окружающих людей», - написал Марис.

«Мы живем во времена развития техники и деградации мозгов человека. Сегодня взрослые люди в Риге также часто идут на красный, показывая пример детям. А некоторые даже ведут своих детей на колясках и за ручку с собой на красный сигнал светофора, а потом удивляться, чего дети делают точно так же», - поделилась своими наблюдениями Инара.

«Учился в школе в 90-е годы. В третьем классе сдавали правила ПДД и тем, кто их сдал, выдавали права на велосипед. А что сегодня? Чему детей учат и учат ли вообще? Под истеричные крики о языковых вопросах теряем здоровье и жизни детей. Разве это хорошо, ударяться в крайности и забывать о реальной жизни? Крайности ни к чему хорошему не приводят. Дети должны знать правила поведения на улицах и дорогах, особенно когда так легко несовершеннолетний ребенок может взять электрический самокат или скутер» - отметил Янис.

«Да, сегодня спорят о чем угодно: о высоких ценах в магазинах, об инфляции, о Путине. О языке. Но не о здоровье и безопасности своих же детей. Мои дети знают правила дорожного движения, за них я спокойна», - поделилась Анна-Мария.

«Современные родители думают, что им должна школа. А сами они ничего не должны», - отметил Алекс.

«Родители должны понять, что на них самих большая ответственность за здоровье детей. Жизнь это не игровая приставка», - считает Елена.

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей, чтобы пользоваться арендованными скутерами и самокатами могли только лица с 18 лет.