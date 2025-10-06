Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А дети до сих пор ездят на скутерах! В PTAC компанию Ride назвали безответственной 2 459

Политика
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Взять скутер в прокат в Латвии может любой подросток - даже не имея прав и не зная правил дорожного движения

Взять скутер в прокат в Латвии может любой подросток - даже не имея прав и не зная правил дорожного движения

ФОТО: Facebook

Ситуация вокруг аренды электроскутеров и мини-мопедов от Ride Mobility накаляется с каждым днем. Латвийский центр защиты прав потребителей (PTAC) не намерен церемониться: ведомство готовит административный штраф для компании за то, что та отказалась заморозить операции по первому требованию. А подростки в Латвии точно так же могут легко взять скутер в прокат.

Директор PTAC Зайга Лиепиня в пятницу не сдерживала эмоций, назвав поведение SIA "Ride «чистой безответственностью, которая ставит под угрозу жизни людей». По ее словам, фирма относится к защите клиентов как к формальности: в их правилах четко прописано, что ездить на скутерах можно только с 18 лет, но на деле никто возраста не проверяет. «Они твердят, что такие меры слишком затратны и на них не распространяются, хотя речь идет о базовой безопасности», - добавила Лиепиня с ноткой раздражения.

Напомним, на платформе Manabalss.lv стартовал сбор подписей за ужесточение правил для арендованных скутеров и самокатов - чтобы дети до 18 лет не могли их арендовать.

В свою очередь, PTAC ждет от Ride дополнительные разъяснения и параллельно собирает данные для оценки рисков - в этом им помогут Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD), Госполиция и другие инстанции. Как только все сложится в картину, объявят размер наказания. Руководитель регистрационного отдела CSDD Айвис Озолиньш тем временем объяснил, в чем соль проблемы: компания ловко использует лазейку в законодательстве. Их транспорт по бумагам - это «велосипеды», хотя на деле они ближе к электромопедам. Благодаря этому Ride обходит кучу обязательств, вроде регистрации машин и тщательной верификации водителей. «Мы уже дописываем поправки в закон о дорожном движении, - отметил Озолиньш. - Появится новая категория ‘самодвижущиеся велосипеды’ с жесткими правилами, чтобы такого больше не повторялось».

В PTAC заявили: после той жуткой аварии в Иманте, где две девочки на скутерах Ride угодили под поезд, компания обязана была сразу свернуть прокат. Вместо этого они продолжили работать и даже подали возражения в центр.

Регулятор не останавливается на Ride: в планах - тотальная проверка всех компаний, работающих на рынке проката скутеров и самокатов. В PTAC запросят бумаги, протестируют технику, убедятся, что правила не висят мертвым грузом. Пока компания крутит педали как ни в чем не бывало, но в PTAC уверяют: это ненадолго.

А на фоне всего этого на платформе manabalss.lv стартовала народная инициатива: собирают подписи за жесткие ограничения на аренду электросамокатов и скутеров для тех, кому меньше 18.

Читайте нас также:
#рига
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
3
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    6-го октября

    Депутаты ,зная ситуацию с самокатами и с этими,типа велосипедами,давно на законодательном уровне должны были принять законы,в которых четко должно быть прописано как ездить,где ездить и со скольки лет,но кому это надо-надо Восточную границу ,,обустраивать,,при своем интересе ... Взять ту же Белоруссию,где страшный дядька Черномор у власти😋😀-все законодательно прописано.Любит батька людей,видимо И автомобилистов ,и пешеходов,да и о самокатчиках и остальных заботится,чтобы в беду не попали как у нас. Если б такая ситуация возникла у него и погибло два ребенка,я даже не представляю,что было бы с директором фирмы и на сколько лет он бы сел.Недемократично?Да плевать.👽

    5
    2
  • З
    Злой
    6-го октября

    Недавно видел как Тесла протаранила автобус, странно, что Теслы не запретили.

    11
    6

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Демократичненько! Правительство за лишение русской прессы и литературы на русском налоговых льгот
Изображение к статье: фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!
Мэр Риги хочет применять повышенный налог на недвижимость к «заброшкам»
Изображение к статье: Мэр Риги хочет применять повышенный налог на недвижимость к «заброшкам»
Искусственный интеллект определит победителя в будущих гибридных и когнитивных войнах — Сартс
Изображение к статье: Искусственный интеллект определит победителя в будущих гибридных и когнитивных войнах — Сартс
Изображение к статье: «Зачем мы обманываем сами себя?» — эксперт о реформе пенсий за выслугу лет
«Зачем мы обманываем сами себя?» — эксперт о реформе пенсий за выслугу лет 1 239
Изображение к статье: Если человек нелегал — в самолёт и домой, - политолог
Если человек нелегал — в самолёт и домой, - политолог 2 158
Изображение к статье: В Риге хотят построить мегастадион: оказывается, футбол в ЛР может зарабатывать до 55 млн евро Эксклюзив!
В Риге хотят построить мегастадион: оказывается, футбол в ЛР может зарабатывать до 55 млн евро 4 315
Изображение к статье: Никто не хотел уходить: почему власть Латвии переругалась, но не развалилась Эксклюзив!
Никто не хотел уходить: почему власть Латвии переругалась, но не развалилась 3 336

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 6
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 7
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 8
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 77
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 15
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 16
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 6
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 7
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 8

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео