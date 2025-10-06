Ситуация вокруг аренды электроскутеров и мини-мопедов от Ride Mobility накаляется с каждым днем. Латвийский центр защиты прав потребителей (PTAC) не намерен церемониться: ведомство готовит административный штраф для компании за то, что та отказалась заморозить операции по первому требованию. А подростки в Латвии точно так же могут легко взять скутер в прокат.

Директор PTAC Зайга Лиепиня в пятницу не сдерживала эмоций, назвав поведение SIA "Ride «чистой безответственностью, которая ставит под угрозу жизни людей». По ее словам, фирма относится к защите клиентов как к формальности: в их правилах четко прописано, что ездить на скутерах можно только с 18 лет, но на деле никто возраста не проверяет. «Они твердят, что такие меры слишком затратны и на них не распространяются, хотя речь идет о базовой безопасности», - добавила Лиепиня с ноткой раздражения.

Напомним, на платформе Manabalss.lv стартовал сбор подписей за ужесточение правил для арендованных скутеров и самокатов - чтобы дети до 18 лет не могли их арендовать.

В свою очередь, PTAC ждет от Ride дополнительные разъяснения и параллельно собирает данные для оценки рисков - в этом им помогут Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD), Госполиция и другие инстанции. Как только все сложится в картину, объявят размер наказания. Руководитель регистрационного отдела CSDD Айвис Озолиньш тем временем объяснил, в чем соль проблемы: компания ловко использует лазейку в законодательстве. Их транспорт по бумагам - это «велосипеды», хотя на деле они ближе к электромопедам. Благодаря этому Ride обходит кучу обязательств, вроде регистрации машин и тщательной верификации водителей. «Мы уже дописываем поправки в закон о дорожном движении, - отметил Озолиньш. - Появится новая категория ‘самодвижущиеся велосипеды’ с жесткими правилами, чтобы такого больше не повторялось».

В PTAC заявили: после той жуткой аварии в Иманте, где две девочки на скутерах Ride угодили под поезд, компания обязана была сразу свернуть прокат. Вместо этого они продолжили работать и даже подали возражения в центр.

Регулятор не останавливается на Ride: в планах - тотальная проверка всех компаний, работающих на рынке проката скутеров и самокатов. В PTAC запросят бумаги, протестируют технику, убедятся, что правила не висят мертвым грузом. Пока компания крутит педали как ни в чем не бывало, но в PTAC уверяют: это ненадолго.

