Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Школа сообщила соцслужбе о неблагополучной семье в Плявниеках 0 368

Наша Латвия
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Школа сообщила соцслужбе о неблагополучной семье в Плявниеках
ФОТО: скриншот видео TV3

Нередко соседи предпочитают умалчивать о проблемах в семьях по соседству, даже если это может сказаться на здоровье проживающих там детей. К такому выводу пришли сотрудники социальной службы, которые недавно посетили одну из семей в Плявниеках (Рига). Информацию о возможных неблагополучных условиях предоставили сотрудники учебного заведения, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Громкие крики и прогулки с ребёнком с бутылкой алкоголя в руках — такова, по словам жителей улицы Лубанас, реальность одной из семей. По словам окружающих, у этих людей много проблем, и именно поэтому там уже побывали представители правоохранительных органов.

"Государственная полиция отреагировала на семейный конфликт между матерью и дочерью. По факту происшествия начата служебная проверка", — сообщили в полиции.

"Знаю, что оттуда ‘скорая’ увезла несовершеннолетнюю девочку. Полиция была очень долго, часа три. Там ещё мальчик лет пяти-шести", — рассказала соседка.

Дети всегда были одеты и внешне ухожены. Однако, возможно, один из подростков в квартире находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина, проживающая в указанной соседями квартире, без промедления заявила, что в этом доме беспорядков не бывает. Тем не менее, по этому адресу также побывала социальная служба, чтобы выяснить ситуацию в семье.

"Социальный работник обследовал семью и зафиксировал нарушения прав детей. Информация поступила от учебного заведения. Теперь семья поставлена на учёт", — указала представитель Рижской думы Антра Габре.

Если окружающие замечают, что в какой-то семье поблизости может быть неблагоприятная среда, представитель Рижской думы призывает не молчать, а сообщать либо в полицию, либо в социальную службу своего города. В Риге для таких случаев создан единый бесплатный телефон – 80001201. Позвонив и изложив ситуацию, человек будет соединён с соответствующим специалистом, который сможет помочь решить проблему.

"Социальная служба может и не знать, ведь до того в семье всё было в порядке. Хорошо, если соседи сообщают и могут рассказать, что видели", — добавила Антра Габре.

ТВ3

Читайте нас также:
#сиротский суд #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
3
1
0
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Тёплым дням конец: погода резко изменится
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
Изображение к статье: Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
Среда будет солнечной, но с запада приближается атмосферный фронт
Изображение к статье: Среда будет солнечной, но с запада приближается атмосферный фронт
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (1-7 октября)
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (1-7 октября) Эксклюзив!
Изображение к статье: На Латвию снова идет перемена погоды - синоптики
На Латвию снова идет перемена погоды - синоптики 5705
Изображение к статье: Взять скутер или электросамокат сегодня может любой подросток
«Запретить!» Жители Латвии настроены решительно после громкой трагедии в Риге 4 344
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 6 1021
Изображение к статье: Родители, вы куда смотрите?! Дети творят невообразимое на улицах Риги - соцсети
Родители, вы куда смотрите?! Дети творят невообразимое на улицах Риги - соцсети 2 415

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 4
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 8
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 20
Изображение к статье: Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
Наша Латвия
Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат 14
Изображение к статье: Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп
В мире
1
Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп 1 29
Изображение к статье: Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад»
Спорт
Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад» 20
Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 4
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 8
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео