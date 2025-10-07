Нередко соседи предпочитают умалчивать о проблемах в семьях по соседству, даже если это может сказаться на здоровье проживающих там детей. К такому выводу пришли сотрудники социальной службы, которые недавно посетили одну из семей в Плявниеках (Рига). Информацию о возможных неблагополучных условиях предоставили сотрудники учебного заведения, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Громкие крики и прогулки с ребёнком с бутылкой алкоголя в руках — такова, по словам жителей улицы Лубанас, реальность одной из семей. По словам окружающих, у этих людей много проблем, и именно поэтому там уже побывали представители правоохранительных органов.

"Государственная полиция отреагировала на семейный конфликт между матерью и дочерью. По факту происшествия начата служебная проверка", — сообщили в полиции.

"Знаю, что оттуда ‘скорая’ увезла несовершеннолетнюю девочку. Полиция была очень долго, часа три. Там ещё мальчик лет пяти-шести", — рассказала соседка.

Дети всегда были одеты и внешне ухожены. Однако, возможно, один из подростков в квартире находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина, проживающая в указанной соседями квартире, без промедления заявила, что в этом доме беспорядков не бывает. Тем не менее, по этому адресу также побывала социальная служба, чтобы выяснить ситуацию в семье.

"Социальный работник обследовал семью и зафиксировал нарушения прав детей. Информация поступила от учебного заведения. Теперь семья поставлена на учёт", — указала представитель Рижской думы Антра Габре.

Если окружающие замечают, что в какой-то семье поблизости может быть неблагоприятная среда, представитель Рижской думы призывает не молчать, а сообщать либо в полицию, либо в социальную службу своего города. В Риге для таких случаев создан единый бесплатный телефон – 80001201. Позвонив и изложив ситуацию, человек будет соединён с соответствующим специалистом, который сможет помочь решить проблему.

"Социальная служба может и не знать, ведь до того в семье всё было в порядке. Хорошо, если соседи сообщают и могут рассказать, что видели", — добавила Антра Габре.

ТВ3