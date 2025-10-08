Baltijas balss logotype
Реконструкция выставочного зала «Арсенал» выходит на новый этап

Наша Латвия
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Реконструкция выставочного зала «Арсенал» выходит на новый этап

Масштабные работы по реконструкции и реставрации продолжаются в жемчужине классицистической архитектуры — выставочном зале «Арсенал» Латвийского национального художественного музея, сообщает ТВ3.

Одним из самых серьёзных вызовов при перестройке и реставрации внутренних помещений музея является необходимость адаптации здания начала XIX века, изначально построенного с совершенно иными целями, к современным нуждам выставочного пространства.

«Во-первых, это обеспечение доступности среды — то, что требуется от общественных зданий, а на момент строительства не являлось важным критерием. Во-вторых, климатические требования, которые специфичны для выставочных залов и хранения произведений искусства», — рассказала архитектор Лайла Ружа.

На первом этапе строительных работ были завершены демонтаж и реконструкция крыши. В процессе были обнаружены трещины в потолках и сводах, из-за чего потребовалось дополнительное укрепление и ремонт конструкций. Эти повреждения увеличили объём работ и финансирования, но существенного влияния на сроки проекта не оказали.

«Выделенные дополнительно 1,8 миллиона евро — это не только из-за трещин, но и на отложенные работы. Перед заключением договора с подрядчиком у нас не хватало средств, и мы просто эти работы отложили в надежде, что если будет финансирование — сделаем, если нет — значит нет. Из всей суммы трещины “съели” только 500 000 евро, всё остальное пойдёт на другие этапы», — пояснила член правления предприятия «Государственная недвижимость» Елена Гаврилова.

Общая стоимость реконструкции «Арсенала» превышает 19 миллионов евро. Большую часть финансирования — свыше 15 миллионов — обеспечивают фонды Европейского Союза, остальное покрывается из госбюджета. На данный момент израсходовано около 15% от общей суммы.

Сейчас, до начала зимы, главная задача — завершить строительство крыши, чтобы можно было продолжать внутренние работы. Однако первые благоустроительные работы уже начались в подвальных помещениях музея.

В подвале «Арсенала» уже частично уложены известняковые плиты, найденные во время демонтажа в начале этого года.

Обнаруженные плиты из доломита являются частью исторического напольного покрытия, сохранившегося со времён первоначального строительства здания. Они признаны культурно-исторически ценными, поэтому сохраняются и используются повторно.

Реставрация «Арсенала» имеет значение не только для самого музея, но и для художников и общества в целом, отмечает директор Латвийского национального художественного музея Мара Лаце. По её словам, над будущими экспозициями сейчас ещё ведётся работа — это время идей и обсуждений. Планируется, что часть экспозиций будет постоянной, но не статичной — например, на десять лет.

«Мы думаем о динамичном пространстве, в котором постоянные экспозиции могли бы меняться каждые два–три года. По крайней мере, мне так кажется. Современное искусство, конечно, будет в выигрыше — на него будет сделан большой акцент. Также мы сосредоточимся на Балтийском регионе — нам необходимо развивать сотрудничество в рамках региона», — сказала Мара Лаце.

Завершить строительные работы планируется к концу 2027 года, а снова открыть двери для посетителей музей, как ожидается, сможет во второй половине 2028 года — в период, когда Латвия будет председательствовать в Совете Европейского Союза. Таким образом, «Арсенал» должен стать значимым местом событий, где можно будет говорить, рассказывать и гордиться визуальной культурой Латвии.

ТВ3

#культура #музеи
