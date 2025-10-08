Baltijas balss logotype
Шедевр года в сфере строительства? В Зиепниеккалнсе посреди тротуара появилась электрошкаф 2 1030

Наша Латвия
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Шедевр года в сфере строительства? В Зиепниеккалнсе посреди тротуара появилась электрошкаф
ФОТО: скриншот видео TV3

Передача Bez Tabu отправилась в Зиепниеккалнс, на окраину массива многоэтажек по улице Озолциема. Здесь находится асфальтированный тротуар для пешеходов и велосипедистов. Хотя покрытие уже не новое, его состояние всё ещё приемлемо. И всё было бы хорошо, если бы вдруг не появился новый объект — или, скорее, препятствие.

В Риге уже наблюдались разные курьёзы — например, столбы посреди проезжей части. Но на этот раз уровень абсурда иной: прямо посреди тротуара установлен шкаф электрораспределения. Причём немаленький — едва обхватишь руками.

На противоположной стороне улицы Озолциема уже видны очертания нового пешеходного и велодорожного покрытия. Однако с этой стороны нет ни одного многоквартирного дома. Поэтому остаётся открытым и без ответа вопрос — что будет с этим старым тротуаром и электрощитом.

Оказалось, что ремонты проводятся в рамках 4-й очереди строительства Южного моста.

Городские власти заверили, что электрошкаф не останется посреди дороги. Уже скоро рядом с ним появится новый тротуар, так что ничто не будет мешать передвижению пешеходов.

ТВ3

#рига
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • П
    Процион
    8-го октября

    «появилась электрошкаф». Шедевр в русской грамматике.

    25
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    8-го октября

    Вы думаете что это идентичный случай , в Саулкрасты эти ящики так лепили что могли легко поставить на против ворот и на вопрос почему ответить таков проект.

    30
    1

Видео