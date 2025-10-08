Передача Bez Tabu отправилась в Зиепниеккалнс, на окраину массива многоэтажек по улице Озолциема. Здесь находится асфальтированный тротуар для пешеходов и велосипедистов. Хотя покрытие уже не новое, его состояние всё ещё приемлемо. И всё было бы хорошо, если бы вдруг не появился новый объект — или, скорее, препятствие.

В Риге уже наблюдались разные курьёзы — например, столбы посреди проезжей части. Но на этот раз уровень абсурда иной: прямо посреди тротуара установлен шкаф электрораспределения. Причём немаленький — едва обхватишь руками.

На противоположной стороне улицы Озолциема уже видны очертания нового пешеходного и велодорожного покрытия. Однако с этой стороны нет ни одного многоквартирного дома. Поэтому остаётся открытым и без ответа вопрос — что будет с этим старым тротуаром и электрощитом.

Оказалось, что ремонты проводятся в рамках 4-й очереди строительства Южного моста.

Городские власти заверили, что электрошкаф не останется посреди дороги. Уже скоро рядом с ним появится новый тротуар, так что ничто не будет мешать передвижению пешеходов.

